“Situazione contagi grave a CVetrano”. Comitato Orgoglio scrive all’Asp per esprimere preoccupazione

di: Comunicato Stampa - del 2021-01-30

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

In merito all'aumentare dei casi di positività da Covid-19 a Castelvetrano, il Comitato Orgoglio Castelvetranese ha così commentato:

"Di fronte all’ultimo comunicato ASP che assegna a Castelvetrano 312 casi di positività COVID, il Comitato Orgoglio Castelvetranese e Belicino manifesta tutta la sua preoccupazione per la gravità di dati che lasciano pensare che il contagio sia ormai fuori controllo e sfugga ad ogni azione di possibile tracciabilità.

Il Comitato che, attraverso l’indefessa mobilitazione a sostegno dell’Ospedale, ha dimostrato negli anni la sua attenzione alla difesa del diritto alla salute delle popolazioni belicine, chiede che l’opinione pubblica sia informata da parte delle autorità preposte alla sanità pubblica circa le azioni che, al di là di una mera attività di comunicazione dati, servano a contenere la diffusione del contagio.

Appare infatti evidente la gravità del dato dei positivi al virus, che vede coinvolto più dell’1% della popolazione castelvetranese costituita da poco più di 30.000 persone. Si deve constatare che le misure adottate sinora si sono mostrate del tutto inadeguate e che i responsabili della sanità non hanno potuto o saputo mettere in campo quelle misure necessarie per la tutela della salute pubblica.

Riteniamo, pertanto, improcrastinabili quei provvedimenti eccezionali e determinanti, atti al contenimento della pandemia, che richiediamo espressamente all’Amministrazione comunale e all’Asp di volere applicare con urgenza".