Dipendenti assenteisti, il commento dell’Assessore Cappadonna: “Profondamente amareggiata”

del 2021-01-30

In merito al presunto caso di assenteismo all'interno del Castelvetrano, sono arrivate le parole di commento anche dell'Assessore Cappadonna:" sono profondamente amareggiata per il coinvolgimento di alcuni dipendenti comunali in un’inchiesta legata a presunti comportamenti illeciti durante l’orario di lavoro. Se hanno sbagliato dovranno pagare, attenderò fiduciosa che la giustizia faccia il suo corso. I dipendenti che si assentano dal lavoro per svolgere attività private oltre a commettere un reato, producono un danno economico alla collettività perché non erogano servizi e percepiscono indebitamente gli stipendi. Sono dispiaciuta per quanto accaduto ma non bisogna dimenticare che la maggior parte dei dipendenti svolgono il loro lavoro con grande serietà , abnegazione e professionalità."