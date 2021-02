“Giovani, isolati ma si accontentano di poco e non perdono il sorriso”. Il racconto del ghetto nell’ex cementificio da parte dell’Ass. Centopassi

di: Doriana Margiotta - del 2021-02-03

In piena emergenza Covid la nostra Redazione si era occupata delle condizioni in cui vivono i lavoratori stagionali stranieri nell'ex-cementificio alle porte di Campobello. In questi lunghi mesi purtroppo è cambiato poco anche se l'impegno delle varie associazioni di volontariato è sempre costante e continuo.

Qualche settimana fa anche le telecamere di Striscia la Notizia sono entrate nel ghetto, per denunciare lo stato di forte degrado in cui vivono gli immigrati, costretti ad arrangiarsi con le poche risorse a loro disposizione. Durante il servizio si è parlato di un finanziamento regionale di 1.500.000€, cifra che dovrebbe essere divisa tra il comune di Castelvetrano, Campobello e Cassibile per la sanificazione dei campi di accoglienza.

Il ghetto non nasce di recente, ma è una realtà "nascosta" da almeno 10 anni. Negli anni novanta i lavoratori stagionali arrivavano dalla Tunisia, mentre dal 2000 sono iniziati ad arrivare sempre più persone provenienti dal Senegal e non solo. Il numero di questi lavoratori stagionali è diventato sempre più importante, acuendo di più le condizioni disumane in cui sono stati costretti a vivere.

Durante questi dieci anni liberi cittadini e organizzazioni informali come il Collettivo Libertarea hanno cercato di trovare delle soluzioni umanamente più accettabili, a queste si sono unite Libera e la Croce Rossa Italiana creando un presidio presso il bene confiscato alla mafia, Fontane d’Oro.

Da giugno nasce "Portiamo l'acqua al ghetto di Campobello" il progetto lanciato "dall’associazione Contadinazioni" che insieme ad un gruppo di persone riunite in associazioni e​ organizzazioni informali, da tempo si occupano dei braccianti impegnati nelle raccolte stagionali, ma che vivono in condizioni igienico- sanitarie indecenti.

La nostra Redazione ha colto l'appello di questo gruppo di persone e ne ha voluto parlare con il consigliere comunale di Campobello Liliana Catanzaro (rappresentante di Centopassi​ insieme a Carla Prinzivalli ) e Angelo Giorgi che da anni si occupano dei braccianti impegnati nelle raccolte stagionali, ma che vivono in condizioni igienico-sanitarie indecenti.

Il progetto "Portiamo l'acqua al ghetto" sostiene una realtà molto difficile: le cosiddette "città invisibili". Di cosa si tratta

"Le città invisibili sono luoghi non luoghi, che non vengono presi in considerazione né nei diritti e né nei doveri. Ricordiamoci che chi vive lì dà una mano al nostro territorio, grazie al loro duro lavoro nelle campagne. Non hanno certezze, nè difesa da parte dei sindacati di categoria, solo il volontariato ha cercato di aiutarli nei migliori dei modi.

Sia l'associazione Contadinazioni che l'organizzazione umanitaria Intersos, con il Progetto Supreme, hanno cercato di "mettere una toppa al problema", ma all'interno dell’ex- cementificio mancano i servizi igienico-sanitari e acqua e luce sono completamente assenti, come se queste persone non esistessero.

Vivono in queste condizioni da molti anni, circa 10 e grazie all'impegno di queste, si è chiesto ai comuni di Castelvetrano e Campobello, delle autobotti per cercare di mitigare il problema. Dal 5 ottobre, come rappresentante di Centopassi, insieme alla collega Prinzivalli e ai colleghi di opposizione si sono svolti due tavoli tecnici, cercando di coinvolgere l'amministrazione di Castelvetrano, che purtroppo per vari impegni non è stata presente e l'amministrazione di Campobello insieme alle associazioni di volontariato e gli agricoltori per creare una rete di solidarietà tra le varie parti chiamate in causa.

Abbiamo l'intenzione di creare una Commissione Studio, richiesta che a breve presenterò al consiglio comunale di Campobello".

Quale è l'attuale situazione nell'ex-cementificio?

"Il 75% delle medie e grandi imprese agricole del territorio belicino ospita una parte dei lavoratori stagionali. Quattro/cinque persone per azienda grosso modo, ma vivono sicuramente in un modo più decoroso e umano, perchè queste aziende mettono a disposizione dei magazzini allestiti a dormitori, dove gli strumenti di prima necessita non mancano.

Facendo un calcolo approssimativo, vengono ospitate circa 700/1000 persone, il​ resto vive nel "ghetto", (circa altri 1200 nel periodo di piena raccolta), come lo chiamano​ loro. Questo luogo è diventato una vera e propria cittadina fantasma, è un luogo di comodo, lontano dal cosiddetto mondo civilizzato.

Un problema da non sottovalutare è la spazzatura che nel tempo si è accumulata nelle campagne adiacenti. hanno portato alcuni contenitori per la differenziata, ma​ ormai i cumuli di spazzatura sono diventati così ingombranti e maleodoranti che è impossibile differenziarli nel modo giusto.

Le sembra un bel modo di vivere? Stiamo parlando di lavoratori che ogni hanno vengono nel nostro territorio per la raccolta stagionale dell'uva e delle olive e sono una forza lavoro indispensabile per la nostra economia agricola, e noi li ripaghiamo trattandoli in questo modo.

All'ex-cementificio di solito rimangono tutto l'anno circa 100 persone e all'interno hanno creato una piccola città, con il barbiere e il ristorante, ma in condizione igieniche totalmente assenti, praticamente hanno cercato di arrangiarsi come hanno potuto.

Grazie all'aiuto dell'associazione umanitaria Intersos e di Contadinazioni stiamo cercando di chiedere la cittadinanza virtuale per questa gente e l'istituzione del registro anagrafico per le persone senza fissa dimora, in questo modo avrebbero la possibilità di richiedere alcuni documenti, come un bancomat o un documento di riconoscimento.

Dal punto di vista prettamente pratico possono essere tracciati e avere una loro identità,​ oltre alla non trascurabile possibilità di affittare delle case nel luogo in cui lavorano. Una regolamentazione su questo fronte sarebbe importante anche per prevenire situazioni di illegalità, come la prostituzione e lo spaccio.

Sarebbe una garanzia non solo per loro ma​ anche per noi. Avere un'identità riconosciuta dalla legge italiana, sarebbe un grande passo avanti e ridarebbe loro dignità . Stiamo cercando di creare una sorta di "Rete" in cui la collaborazione di varie professionalità possa occuparsi di progetti europei per trovare una soluzione definitiva a questa situazione ormai arrivata al limite.

Per esempio la Regione ha stanziato 75000€ per la sanificazione del​ campo divisi tra Campobello e Castelvetrano, ma solo questo non basta".

Cosa si prova quando si entra in questa città invisibile?

"Io fino a metà novembre non sono entrata, per le restrizione imposte dalle regole anti-covid. La sensazione che ho avuto la prima volta che sono stata lì, è stata quella di entrare in una sorta di favelas. Ho visto che i ragazzi si sono organizzati alla meno peggio, ma nonostante tutte le difficoltà che vivono, non hanno perso il sorriso.

Le condizioni disumane in cui vivono stridono con il loro sorriso che forse è anche la loro forza. Quando andai con Tommaso Pipitone della chiesa evangelista di Castelvetrano, che aiuta fornendo alimentari e vestiario, ci hanno ringraziato per l'aiuto che gli stavamo dando.​

Molti di loro sono giovani e questo isolamento li sta impoverendo molto, ma trovano sollievo nel mantenere vive le loro tradizioni per non dimenticare le loro radici. Sono uscita da lì con un grande fardello, mi sono sentita impotente".

(Angelo) "Convivono diverse etnie e tra di loro c'è un grande spirito di solidarietà, si è creato un forte senso di fratellanza perchè sono accumunati dallo stesso destino. Sono una risorsa economica per il nostro territorio, ma soprattutto dobbiamo ricordare che sono prima di tutto Persone"

Per chi volesse dare un aiuto si può rivolgere al movimento Centopassi, di cui facciamo parte, a Tommaso Pipitone della Chiesa evangelista di Castelvetrano, che ha un magazzino in cui raccoglie tutto ciò che viene donato.

Poi come riferimenti sul territorio ci sono anche Saverio Cudia, Cesare Casarino e Martina​ Lo Cascio di "Contadinazioni" e Roberto Roppolo​ di "Intersos".

​ Quale è stato in questi anni il ruolo delle istituzioni locali?

"Le istituzioni in questi anni hanno cercato di sedare la situazione, hanno fatto il minimo indispensabile per non aggravare questa triste realtà. Probabilmente non sono stati molto presenti, mi auguro che la nuova amministrazione sia più sensibile.

Qualche anno fa grazie all'assessore Dilluvio di Campobello si è fatto qualcosa, ma invece di continuare su questa via, si è preferito abbandonare tutto e passare la "patata bollente" al comune di Castelvetrano.

Per risolvere in modo definitivo questa emergenza umanitaria, si devono tralasciare gli interessi economici e mettere in primo piano il senso di umanità, solidarietà e mutuo soccorso. L’emergenzilità poi, può purtroppo diventare un pretesto per crogiolarsi nel​ problema invece di risolvere e provare a costruire qualcosa di organizzato e produttivo per tutti.

Anche con poche risorse economiche si deve continuare a lavorare affinchè queste persone abbiano una vita più dignitosa. Purtroppo spesso la componente economica soverchia quella umana".

L'intervista con la consigliera Liliana Catanzaro e Angelo Giorgi è stata molto coinvolgente​ perchè si percepiva l'enfasi con cui raccontavano la loro esperienza e il degrado in cui vivono questi migranti. Un'enfasi dettata da anni di lotte e di impegno per ridare dignità a chi viene qui per lavorare e sostenere la famiglia di origine, di chi ha profondo rispetto per queste persone e vuole un mondo dove l'equità e la giustizia sociale diventino i principi fondanti di una società civile.

Parlare ancora oggi di ghetto è veramente avvilente, è la prova che si è fallito su molti fronti, soprattutto quello della solidarietà tra gli uomini. Se ancora ci sono situazioni del genere vuol dire che la strada per una reale società civile è ancora lontana.

Vi voglio lasciare con una frase che mi ha profondamente colpito. "In tibetano la definizione di essere umano è A-GO-BA, viandante, chi fa emigrazione" (Bruce Chauwin).