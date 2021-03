Salemi aderisce al progetto "Sì Fead" a sostegno delle famiglie bisognose. In settimana la prima distribuzione di alimenti

del 2021-03-30

Il Programma Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), approvato dalla Commissione Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale.

In Italia, il FEAD finanzia principalmente l'acquisto e distribuzione di beni alimentari. Ulteriori interventi riguardano la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l'attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane extracurriculari; aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema.

Questi diversi interventi prevedono attività di accompagnamento sociale (ad es. orientamento ai servizi, prima accoglienza e assistenza, ecc.) che possano sostenere e orientare la persona o la famiglia in stato di bisogno nella rete integrata dei servizi locali.

Anche a Salemi si è attivata l'Amministrazione Comunale con il Sindaco Venuti che dichiara: "In settimana un primo importante momento del progetto 'Si Fead', messo in atto dal Comune con la Croce rossa italiana di Castelvetrano, la Pro Loco, l'Agesci, l'associazione Peppino Impastato, l'associazione Avo e la Protezione civile comunale. L'iniziativa ci permetterà di dare un sostegno concreto a 15 famiglie indicate dai Servizi sociali, con la distribuzione periodica di alimenti. Un ottimo esempio di sinergia tra Amministrazione e mondo dell'associazionismo per stare accanto a chi ha più bisogno".