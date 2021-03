Dati dei tamponi alterati, per evitare restrizioni: scattano tre arresti. Indagato l'Assessore alla salute

di: Redazione - del 2021-03-30

La Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Maria Letizia Di Liberti, e due suoi collaboratori, Salvatore Cusimano, funzionario regionale e braccio destro di Razza ed Emilio Madonia, dipendente di una ditta che gestisce i flussi informatici dell'assessorato, sono accusati di falso materiale e ideologico per aver falsificato i dati di diversi tamponi per evitare la zona rossa. L'assessore alla Salute Ruggero Razza risulta, invece, indagato.

Le indagini sono scattate, quando l’anno scorso, durante un controllo in un laboratorio di Alcamo, si era scoperto che numerosi tamponi con esito positivi era stati dichiarati negativi, da lì la Magistratura ha deciso di andare a fondo con i controlli.

A prova dell’alterazione dei risultati, ci sono diverse intercettazioni di comunicazioni tra l’Ass. Razza e la Dirigente Di Liberti, in cui dichiarano di distribuire(“spalmare”) il numero dei decessi in più giorni. Gli episodi sarebbero in tutto quaranta, avvenuti tra lo scorso novembre e il 19 marzo.

Estraneo a tutta la vicenda il Governatore Musumeci, che si dichiara sorpreso e esterna la sua fiducia nell’Ass. Razza.