“Noi albergatori dimenticati dallo Stato. Tanti sacrifici, chiusure imposte e nessun aiuto”. Sfogo di un giovane imprenditore cvetranese

del 2021-04-02

Il settore del turismo è sicuramente uno dei più colpiti dal Covid-19. Le feste pasquali, caratterizzate dalla zona rossa istituita dal Premier Mario Draghi, non vedranno la solita presenza dei tanti turisti che erano soliti popolare le nostre borgate soprattutto con l'inizio della primavera.

"Il turismo muore", "Servono aiuti". Sono solo alcune delle frasi che campeggiano su degli striscioni appesi all'esterno di alcuni hotel sparsi per l'Italia.

Anche un imprenditore nel settore albeghiero Vincenzo Caldarera il quale ha voluto far sentire la sua voce: "Non pensavo di poter pubblicare il mio stato d’animo e come mi sento in questo periodo.Per me i social sono solamente uno strumento di svago che ti permette di restare in contatto con amici e parenti, di tenerti informato o magari trovare qualcosa che ti faccia ridere.

Per molti invece non è così, utilizzando i social per creare veri e propri dibattiti, tutti sui social sono diventati politici, virologi, scienziati, dottori, farmacisti, agenti immobiliari, di polizia, carabinieri, ribelli e chi più ne ha più ne metta. IO NO, io faccio o facevo l’albergatore perché è l’unica cosa che ho sempre fatto e che penso di saper fare in maniera discreta, facevo perché prima di questa maledetta pandemia lo svolgevo con continuità e passione.

Adesso NO Ho avuto rispetto di ciò che ci è stato imposto, rispettando le regole, ma adesso mi sono rotto, perché non lo accetto più.

Anni di sacrifici da parte mia e dei familiari non possono essere cancellati. Il settore dell’extra alberghiero è un settore dimenticato da tutti, nessun contributo nessun aiuto eppure vi assicuro che anche noi paghiamo le tasse, anche noi facciamo girare l’economia e ci manteniamo le nostre famiglie senza bisogno degli aiuti sociali.

Fino ad adesso speravo di poter ripartire a lavorare per Pasqua, ed invece ci chiudono nuovamente fino a maggio, ok lo potrei accettare, perché il turismo in generale per come dicono, è un settore che potrebbe fare aumentare il rischio dei contagi, invece non lo accetto perché se poi entro in un supermercato di sabato mattina e trovo centinaia di persone che fanno la spesa appollaiati uno sull’altro penso che c’è qualcosa che non va, qualcosa di sbagliato,penso di sentirmi preso per il culo e ciò non lo accetto più! ADESSO BASTA! VOGLIO RICOMINCIARE A LAVORARE E A VIVERE"