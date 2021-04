CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per giorno 7 Aprile. Ecco i punti all'ordine del giorno

di: Redazione - del 2021-04-01

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 07/04/2021 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Determina del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 12900 del 25/03/2021 – Nomina Consigliere Salvatore Stuppia componente della I^ C.C.P. – Presa d’atto”;

2. “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160/2019”;

3. “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati an- che in strutture attrezzate legge 160/2019”;

4. “Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e Programma biennale forniture e servizi, art. 21, comma 6, del D. L.gs 50/2016”;

5. “Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e Programma biennale forniture e servizi, art. 21, comma 6, del D. L.gs 50/2016”.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.