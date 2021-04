Sfumato il finanziamento da 5 Milioni per lo Zeus Hotel. Salta il progetto progetto di “Social Housing

di: Redazione - del 2021-04-01

Sembrava ormai certo il finanziamento da 5 milioni di euro della Comunità Europea per lo Zeus hotel di Castelvetrano.

Infatti, durante l’incontro tenutosi a gennaio dell’anno scorso alla presenza del sindaco Alfano, dei massimi vertici dello Iacp Fabrizio Pandolfo e Pietro Savona, e di un buon numero di associazioni locali, assieme alla Diocesi, era stato chiesto di suggerire una proposta, che tenesse conto delle esigenze del territorio. à

L’idea venuta fuori consisteva nella realizzazione di 15 piccoli appartamenti da 50 a 100 mq con una ricettività di una famiglia di quattro persone. Tuttavia, non si sarebbe trattato di edilizia residenziale, ma solo di dare a chi ne avesse bisogno un alloggio momentaneo.

Ma, in questi giorni, una notizia imprevista l'ha data il Sindaco Alfano, il quale ai nostri microfoni ha spiegato quello che è successo: “Lo Zeus hotel è stato definito accoglibile come idea, però nella graduatoria dei fondi non è arrivato ad avere il finanziamento perché sono finiti i fondi. Lo abbiamo preso in considerazione per altri finanziamenti”.