L'eco mostro di Selinunte potrebbe ospitare la caserma dei Carabinieri. Dialogo in corso tra Comune e Regione

di: Redazione - del 2021-04-02

Nelle scorse settimane il Sindaco di Castelvetrano aveva inviato una diffida alla Rete Ferroviaria in qualità di proprietaria e alla FERSERVIZI S.p.A., nella qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, per ripristinare e mettere in sicurezza il muro di recinzione e di contenimento dell'area di pertinenza dell'ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte.

Il muro aveva subito un danno qualche anno fa, quando a causa del forte maltempo, il 6 febbraio 2018, era in parte crollato lungo la via degli Argonauti.

“Ci sarà una conferenza tra i tecnici del Comune e quelli delle Rfi per trovare un accordo, ha dichiarato il Sindaco. Loro sostengono che quello spazio sia ancora in affitto al Comune e che ci siano dei canoni non pagati, ma noi abbiamo una sentenza che dimostra che non siamo più fruitori di quella piazza e degli immobili”.

Dove c’è l’ex stazione ferroviaria doveva sorgere la Caserma dei Carabinieri, ma i lavori sono fermi da anni e pare che i Carabinieri non andranno mai in quel sito.

“L’ex stazione ferroviaria di Selinunte doveva diventare la caserma dei Carabinieri, sono stati investiti soldi pubblici ma non sono bastati per finire i locali, sono venuti fuori anche dei contenziosi. Abbiamo convenuto con i Carabinieri e con il demanio di allocare in un altro posto la nuova caserma.

Si tratta della struttura non completata dell'albergo "Borgo Selinunte" di fronte al Baglio Natale Ferrara. Questa struttura dovrebbe ospitare in parte la caserma e in parte o un museo dell'archeologia marina o una sezione distaccata della facoltà di archeologia marina. Stiamo dialogando sia con la Regione Sicilia che con l'Università degli studi di Palermo."

C’è stata una sentenza che ha stabilito che il manufatto è abusivo perché mancava il parere della Sovrintendenza.

“La sentenza di fatto revoca la concessione. Il manufatto è di proprietà del demanio che attualmente non ha una regolare concessione edilizia, sarà opportuno fare un protocollo di intesa tra le parti interessate”.