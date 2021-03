(VIDEO) Gazebo abusivi a CVetrano, contrasto al volantinaggio, spostamento uffici Comunali e non solo. Intervista al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2021-03-31

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato il Sindaco, Dott. Enzo Alfano, che ringraziamo per aver trovato del tempo da dedicarci, nonostante i numerosi impegni.

Abbiamo posto diverse domande al Sindaco, molte delle quali inviateci dai cittadini.

Nel 2015 c’è stato un appalto per circa 20 milioni di euro per il sistema fognario in via Errante e a Triscina, lei recentemente ha dichiarato “Stiamo lavorando per le fognature a Triscina”, cosa c’è di vero?

“Per quanto riguarda le fognature a Triscina, si tratta di un lavoro di 22 milioni di euro e se ne sta occupando un Commissario Straordinario, non sono lavori gestiti dal Comune. C’è stato un aggiudicatario e come sempre capita nei bandi nostrani, c’è stato il ricorso di chi è arrivato secondo e quindi c’è una causa pendente al Tar, che una volta terminata dovrebbe far iniziare i lavori. Per quanto riguarda, invece, il depuratore di via Errante vecchia, ci sono dei lavori in corso, iniziati da diversi mesi e ci auguriamo possano concludersi nel più breve tempo possibile. Il depuratore di Errante vecchia ha una capacità enorme, proprio perché dovrà assicurare la depurazione di quanto arriverà dalle fognature di Triscina con cui sarà direttamente collegato. Ci auguriamo di avere la fortuna di fare la stressa cosa con il depuratore che c’è attualmente a Selinunte, cioè fare lì delle pompe di sollevamento che possano scaricare anch’esse direttamente su Errante vecchia. Speriamo di potere avere dei finanziamenti per riuscirci”.

Abbiamo scritto più volte che Castelvetrano è una città virtuosa per la differenziata, ma proprio così non è, se continuiamo a vedere nelle strade tonnellate di immondizia; parliamo di via Felice Orsini dove da settimane ci sono sacchetti di spazzatura. L’inciviltà continua, nonostante ci siano esempi di cittadini e amministratori che si spendono per fare lezioni di civiltà, vorrei ricordare Danilo Staiano, che in via Campobello si è organizzato per pulire il campetto e l’area vicina. Cosa ci può dire a riguardo?

“Ringrazio Danilo, ma c’è anche Manuela Indiano, e il Comitato genitori che si sta attivando per dare un esempio giusto. Una rivoluzione culturale silenziosa ed elegante, là dove ci sono gli abbandoni l'area è stat ripulita e sono stati messi dei vasi. Ciò dovrebbe essere di aiuto a non fare ricostituire gli accumuli. Abbiamo anche istallato delle telecamere e sono state già contestate una quarantina di ammende a cittadini incivili, perché non hanno motivo di non fare la raccolta differenziata. Abbiamo acquistato altre telecamere e vogliamo agire in questa maniera: installare le telecamere, ripulire e cercare di fare opera di convincimento ma laddove non dovessimo riuscire, faremo le multe. Sono telecamere che consentono il controllo da remoto, hanno un’autonomia enorme e credo che sia lo strumento giusto per arrivare a porre fine a questo gesto intollerabile”.

Noi ringraziamo questi cittadini, l’Ass. Cappadonna e l’ex Ass. Barresi che continua a prestare il suo contributo a queste iniziative, però bisogna lasciare da parte la carota e usare un po’ il bastone. Non vorrei che fosse come negli anni ’70, “Mettete dei fiori nei vostri cannoni”, per evitare le guerre, ma le guerre c’erano lo stesso.

“Io sono per le rivoluzioni culturali gentili come quelle che stanno facendo Irene Barresi e Emanuela Indiano, ma anche l’Ass. Cappadonna, hanno ritirato quasi tutti i vasi che erano distribuiti per la città, sono state piantate nuove piantine e ridistribuite per la città, pregando i commercianti e gli abitanti di prendersene cura. Arriveranno altri 60 vasi che distribuiremo per il centro della città per abbellirla il più possibile perché ritengo che il bello è contagioso quanto il male”.

Dopo Pasqua dovrebbero essere distribuiti i mastelli per le famiglie, presso l’ex sede dei vigili urbani di via Piersanti Mattarella, secondo un calendario stabilito.

“Dal 6 aprile si inizierà a distribuire i mastelli, secondo un ordine alfabetico, sono state recapitate delle lettere a casa in cui sono descritte le modalità di distribuzione. Io ritengo che con i mastelli questa situazione dovrebbe migliorare, perché sarà sospettoso che un utente non faccia la differenziata e non deponga il mastello fuori dall’uscio con i propri rifiuti”.

Oggi si doveva approvare in Consiglio Comunale, ma probabilmente non si farà in tempo, il nuovo regolamento per i gazebi, l’occupazione del suolo pubblico, i mercatisti ecc. Pare che si attenda il parere delle Commissioni.

“Le commissioni hanno fatto un buon lavoro, si tratta del canone unico per quanto riguarda l’utilizzo delle aree pubbliche così come quelle pubblicitarie ed altro, però sono venuti fuori degli emendamenti che per essere valutati in consiglio comunale bisognano del parere dei revisori. Non so se oggi i revisori faranno in tempo a rilasciare il loro parere, altrimenti se ne parlerà dopo Pasqua”.

Sono scomparsi molti gazebi, tra cui uno storico nel Sistema delle piazze, che significa? Che non si pagava l’occupazione del suolo pubblico o non erano regolamentati?

“Sono due cose diverse, per quanto riguarda il gazebo che era situato nel Sistema delle piazze la concessione era scaduta ed era intestata ai vecchi gestori e vecchi proprietari. Quando è subentrato il nuovo proprietario non poteva più richiedere la concessione. Avrebbe potuto chiedere, così come ha chiesto, una nuova area però quel gazebo non è più nelle corde dei dehors di questa città. Sono contento che abbiano fatto un buon lavoro per smontarlo e sono sicuro che con degli arredi urbani il gestore avrà più spazio all’aperto e i suoi affari continueranno ad andare bene”.

Mentre nelle altre città si dà spazio ai commercianti di allargarsi per favorire la ripresa dopo il covid, pare che a Castelvetrano diminuiscano i gazebo.

“Non è così, basta fare la richiesta, è previsto l’allargamento nella parte esterna, ma il covid non ha dato ai gestori di ristoranti, pub e locali molta possibilità di operare, sono attività che stanno soffrendo molto. Speriamo che con le vaccinazioni si possa tornare alla vita normale e quindi torneranno a richiedere spazi esterni che saranno dati con disponibilità dall’amministrazione e dagli uffici tecnici. E’ importante che le attività vadano bene.

Vorrei sottolineare un aspetto, a Castelvetrano abbiamo rilevato 58 chioschi, non so se ce ne sono di più, ma 58 non pagano le tasse e non le hanno mai pagate. Oggi sono debitori per 650.000 euro, pensate quanti servizi potrebbe erogare il comune con questa somma, molti di questi chioschi fanno anche dei buoni affari, non c’è proprio la voglia di pagare le tasse. Ma l’ufficio dei tributi sta lavorando molto bene. Alcuni di questi hanno la concessione scaduta e potrebbero incorrere in un ordinanza sindacale che li metta nella condizione di lasciare libero quello spazio, rischiano di perdere le loro attività commerciali, allora io mi sarei aspettato che facessero la fila per regolare le loro posizioni, ma su 58 debitori soltanto in 5 si sono affacciati presso gli uffici dei tributi. Cosa fanno gli altri 53?

Per quanto riguarda quelli di Selinunte e Triscina, quelli nella piazzetta di legno, non hanno dei dehors, ma li è più complicato, perché la richiesta la fa il comune e non può ripetere i costi a chi poi ne fruisce”.

Parliamo di volantinaggio, le ditte che lasciano volantini per le strade, così come i mercatisti dovrebbero essere obbligati a ripulire tutto quando finiscono il lavoro.

“Sono due aspetti diversi, i mercatisti hanno l’obbligo di ripulire tutto, compresi i rifiuti e riportarlo nella loro base operativa oppure differenziare affinché i rifiuti possano essere raccolti dalla Sager, su questo vigila la polizia municipale. Per quanto riguarda il volantinaggio, la polizia municipale è riuscita ad evitarne l’abbandono, ma abbiamo in idea di mettere mano al regolamento di igiene ambientale per porre delle regole a cui tutti si dovranno rifare. È ancora in uso il macchinario per pulire le strade, che effettua il servizio la mattina presto prima che le strade vengano occupate da auto posteggiate. Così come il pulispiaggia, di cui si occupa la Sager, un’azienda molto seria, l’anno scorso hanno fatto un buon lavoro e sarà così anche quest’anno".

Cosa verrà realizzato nei locali dell’ex polizia municipale di Piazza Matteotti?

"Stiamo lavorando per portarci l’ufficio anagrafe che sarà così diviso: l’ufficio delle carte d’identità nel sistema delle piazze, mentre il resto degli uffici in piazza Matteotti. Abbiamo anche delle trattative con l’Asp per i terreni in cui sorgono diverse attività sportive".