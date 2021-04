Corso di formazione nel settore turistico per disabili a CVetrano organizzato dall'Ass. "Formamente"

di: Publiredazionale - del 2021-04-02

A Castelvetrano si apre una nuova opportunità per i soggetti disabili. Per saperne di più abbiamo chiesto i particolari dell’iniziativa al presidente dell’associazione Formamente.

Che tipo di opportunità date ai disabili di Castelvetrano?

"La nostra associazione, che è anche un ente accreditato per la formazione, avvierà a breve, entro il mese di maggio 2021, un corso di formazione riservato a soggetti con disabilità minima del 46%.

Il corso preparerà 12 disabili a lavorare in strutture turistiche quali bed and breakfast, casa vacanze, case-alberghi, pensioni, ostelli, piccoli hotel e anche presso strutture ristorative quali ristoranti, bar, trattorie, agriturismi ecc.

Riteniamo infatti che il settore turistico e quello della ristorazione, che per ora stanno soffrendo a causa della pandemia, torneranno ad essere i due settori che offriranno maggiori opportunità di lavoro in Sicilia. "

Il corso è a pagamento?

"Assolutamente no, anzi, al contrario, chi lo frequenterà riceverà 5 € al giorno di indennità di frequenza."

Il corso, quale tipo di figura preparerà esattamente?

"Il corso darà a chi lo terminerà, la qualifica professionale di “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative”, una qualifica prevista espressamente dalla Regione Siciliana, e valida in tutto il territorio dell’Unione Europea. Si tratta, quindi, di una qualifica riconosciuta e che permette di avere accesso a diverse opportunità lavorative nel campo turistico e della ristorazione".

Quanto durerà il corso?

"Il corso avrà una durata complessiva di 764 ore. Di queste, 404 ore saranno di aula, teoria ed esercitazioni pratiche, mentre le restanti 360 ore saranno impiegato per lo stage, tramite il quale gli allievi apprenderanno “sul campo”, presso una serie di aziende del settore, il lavoro che potranno andare a fare una volta finito il corso. Diciamo che complessivamente il corso durerà circa 8 mesi, indispensabili per preparare gli allievi ad affrontare al meglio le sfide del mondo del lavoro, specie dopo che sarà finita la pandemia. "

Chi finanzia il corso?

"Il corso è finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana, tramite il P. O. del Fondo Sociale Europeo. Anche per tale motivo il corso è gratuito e dà anzi diritto a ricevere 5 € al giorno di frequenza, che possono essere un piccolo aiuto economico ai disabili che lo frequenteranno. "

Quali requisiti devono avere gli allievi?



"Oltre al requisito citato prima, ovvero essere soggetti con disabilità minima del 46%, devono essere disoccupati o inoccupati, avere un’età tra i 16 ed i 60 anni (quindi non cerchiamo solo ragazzi), essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi, ed essere abili al lavoro. I candidati devono possedere tutti questi requisiti elencati. "

Quindi coloro che sono dichiarati inabili al lavoro non possono iscriversi?

"Purtroppo no. Il motivo è chiaro: il corso è finalizzato all’inserimento lavorativo dei partecipanti. Devono quindi essere soggetti abili al lavoro, anche se disabili."

Sono già aperte le iscrizioni?

"Si. Basta andare sul sito www.formamente.info, sulla sezione “Corsi 2020/2021” e cliccare su “TRAPANI: CORSO PER COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE” per scaricare la scheda d’iscrizione e visionare il bando di selezione allievi. In ogni caso, per qualunque informazione è possibile chiamare lo 091-7527005, oppure il 338-8609650, o mandare un whatsapp al 351-8026505.

E’ possibile anche inviare una mail a [email protected] Saremo lieti di rispondere a tutte le domande sul corso. "



Perché, quindi, alla fine, un disabile dovrebbe iscriversi al corso?

"Perché è un’opportunità importante, e non ce ne sono tante in giro di simili per chi ha una disabilità. Perché permetterà a chi lo frequenta di imparare davvero qualcosa di utile per poter lavorare nel campo del turismo e della ristorazione. Perché permetterà a chi lo frequenterà di fare una vera esperienza “sul campo”, di capire davvero come si lavora nel turismo e nella ristorazione.

Perché a nostro avviso, appena finiranno le restrizioni causate dalla pandemia, la gente non vedrà l’ora di tornare a vivere come prima, di andare al ristorante, di tornare a partire, viaggiare, e serviranno quindi nuovi lavoratori per questa ripresa che tutti ci aspettiamo nel campo del turismo e della ristorazione. Si apriranno quindi nuove opportunità di lavoro, ed il corso mira proprio a preparare questi futuri lavoratori".

Info ed iscrizioni: http://www.formamente.info/

Tel: 338 - 8609650; 091- 7527005; 351 - 8026505

E-mail: [email protected]