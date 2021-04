La Folgore riprende la preparazione in attesa del ritorno del campionato. Nuovi volti sia in società che tra i calciatori

del 2021-04-01

La Folgore prova a ripartire per chiudere il campionato di Eccellenza nel migliore dei modi e per continuare a tenere alto l’orgoglio rossonero grazie allo sponsor Vincenzo Onorio e a un gruppo di persone che si stanno spendendo per la squadra.

Francesco Cipolla, Beniamino Monteverde e Lillo Maggio stanno supportando Vito Signorello e i calciatori che, in attesa di ritornare al Paolo Marino, si allenano tra Mazara e Partanna.

Tra i calciatori, i volti nuovi sono il difensore Marino, ex Marsala, l’attaccante Rusticò ex Mazarese e Cinquemani ex Troina che si aggiungono ai vari Ilario, Bono, Giovanni e Francesco Corso, Rubino, Bertuglia, il giovane Drago, insomma un gruppo interessante in attesa che si aggreghi Carovana e pare qualche altro elemento importante che lo sponsor vuole regalare a mister Signorello.

Mentre la squadra ha iniziato la preparazione, i tifosi sperano che al più presto si riaprano le porte e le gradinate dello stadio.