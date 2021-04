"Città che legge”. Castelvetrano insieme a Marsala, Trapani e Partanna per un progetto di promozione della lettura

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-01

Marsala, Trapani, Castelvetrano e Partanna assieme per il progetto “Comunità in rete: leggere per conoscere, conoscersi per leggere”.

Di fatto, su input del comune lilibetano - capofila - si è costituita una rete tra i suddetti Enti che hanno ricevuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/2021, prestigioso riconoscimento nazionale assegnato lo scorso anno dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), Istituto autonomo del Ministero per i Beni culturali (MIBACT).

L'obiettivo principale della proposta progettuale condivisa - per un importo complessivo di 136 mila euro, di cui 90 mila oggetto della richiesta di finanziamento e la rimanente compartecipata tra i quattro Comuni - è quello di ridurre la distanza tra biblioteca e cittadini, abbattendo le barriere fisiche, burocratiche, culturali e psicologiche per diffondere la passione per i libri e l’abitudine alla lettura. In più, si vogliono raggiungere contrade e periferie dei territori amministrati, coinvolgendo le diverse categorie di utenti e le fasce deboli in particolare.

Da qui, sia l’acquisto di un “BiblioBus” - quale mezzo facilitatore della conoscenza - sia la creazione di “BiblioPoint” diffusi, nonchè l’introduzione di modalità e strumenti tecnologici innovativi utilizzando le più attuali forme di comunicazione.

In particolare, la biblioteca itinerante “Bibliobus”, attraverso percorsi tematici, promuoverà la lettura in luoghi non convenzionali (quali ospedali, case di riposo, quartieri popolari, mercati, lidi balneari...) favorendo il prestito tra le Biblioteche dei comuni di Marsala, Trapani, Castelvetrano e Partanna. Inoltre, l’attivazione dei “BiblioPoint” vedrà la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le Biblioteche cittadine per la realizzazione di percorsi di formazione rivolti agli studenti.

Nel progetto, infine, saranno protagoniste anche le Librerie, attraverso le quali saranno avviate le campagne di promozione BiblioCard, Libro Sospeso, Punto ritiro Prestiti. L'attuazione delle diverse fasi della proposta progettuale - inviata al CEPELL dal sindaco di Marsala Massimo Grillo, su mandato conferito dagli altri Comuni in rete - vedrà anche il coinvolgimento di diverse figure professionali con specifiche competenze che collaboreranno con i bibliotecari di Marsala, Trapani, Castelvetrano e Partanna, nonché con funzionari degli stessi comuni e della Soprintendenza di Trapani.