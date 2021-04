(VIDEO) Storia del Venerdì Santo a Castelvetrano

di: Francesco Saverio Calcara - del 2021-04-02

(ph. Nino Centonze)

I riti della Settimana Santa hanno costituito, da sempre, occasione di pubbliche celebrazioni di pietà nel popolo castelvetranese.

Un documento del notaio La Manna ci attesta come ancora nel XVII sec.si svolgesse, il giorno del venerdì santo, la processione del Cristo in croce che procedeva dalla chiesa madrice, così come leggiamo nel bastardello del suddetto notaio: “Oggi 6 aprile 1640, venerdì santo, la sera si fece una devota processione per avere uscito il SS.Crocifisso della cappella di Giglio della Maggiore Chiesa, per domandare grazia al nostro Signore Dio ni mandasse l’acqua, si come per sua santa Misericordia ni concesse detta protezione – fu di molta devozione per li molti mortificazioni che in essa si videro, che non fu persona che non piangesse devotamente per l’orrendo spettacolo di si tremendi mortificazioni”.

La sacra rappresentazione era accompagnata da manifestazioni di pubblica penitenza, tanto crudele da costituire un “ orrendo spettacolo”.

In tempi più recenti la processione del venerdì santo si snodava dopo il sacro rito della “scinnuta“, che si teneva alle cosiddette “tri cruci “, appunto dalla cappella del Calvario costruita, nel 1886, a spese del popolo, fuori la porta di San Francesco di Paola.

La consuetudine, voleva che prima della processione si tenesse la cosiddetta “predica delle sette parole“ durante la quale, davanti alla chiesa dell’Addolorata, si commentavano le ultime parole pronunciate da Gesù Cristo sulla croce.

Demolito il calvario, la funzione si cominciò a fare, sempre a cura dell’antica confraternita di Maria Santissima del Pianto e Sette dolori, dapprima davanti la Chiesa di Maria SS. Annunziata detta della Badia, e successivamente nel piano della Matrice.

Da vent’anni è invalso l’uso che ripristina in qualche modo la tradizione, di cominciare la processione dal ricostruito Calvario, (realizzato nel 2002 dal Comune grazie al contributo dell’AGIP), all’interno del Parco delle Rimembranze, rispettando, grosso modo, le primitive fattezze e l’orientamento verso il centro abitato.

E’ ripresa, del pari, l’usanza di condurvi alcune bimbe vestite da “Maria”, cioè in abito nero e con in mano un “mistero”, ossia un simbolo della passione: un calice, una scala, un martello, un chiodo; le “Marie" dunque, che un tempo accompagnavano l’urna del Cristo morto, salmodiando: ”L’acqua e lu pani vulemu Signuri“.