CVetrano, lavori pubblici per i percettori del RdC? Alfano: "Aspettiamo l'ok dalla Regione"

di: Redazione - del 2021-04-03

Buoni spesa e percettori del reddito di cittadinanza che potrebbero essere impiegati in lavori socialmente utili a Castelvetrano. Ne abbiamo parlato con il Sindaco Enzo Alfano il quale ha fatto il punto della situazione.

In particolare, con riferimento ai buoni spesa, il primo cittadino ha dichiarato che “sono arrivate 760 richieste quasi tutte evase, nella prima fase sono state prese in considerazione le famiglie con reddito zero. Con le risorse rimaste si prenderanno in considerazione altri redditi minimali e quindi anche chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda quest’ultimi, abbiamo fatto una delibera di Giunta e abbiamo individuato le aree in cui queste persone potrebbero dare una mano, come il verde pubblico o l’area culturale. Vogliamo impiegare queste persone in aree in cui hanno competenze, ma in questo ambito dobbiamo tenere conto che il Comune avrà anche degli oneri assicurativi e previdenziali.

Queste risorse, nel nostro caso, si dovrebbero prendere dal fondo povertà, le cui quote sono attualmente in esame in Regione. Aspettiamo l’autorizzazione per richiedere l’elenco delle persone da mettere a lavoro”.