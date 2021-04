Salemi, nomina della nuova segreteria del Circolo Pd

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-03

Giovedì 1 aprile si è riunita su piattaforma zoom, la direzione del Partito Democratico di Salemi. Tra i punti all’ordine del giorno la presentazione della nuova segreteria. Ad affiancare il lavoro del Segretario Giuseppe Gandolfo ci saranno Elisabetta Favuzza, già vicepresidente del consiglio comunale che è stata indicata come vice segretario; Selenia Mirabile, già componente della direzione si occuperà di diritti e pari opportunità; Roberta Accardi assumerà la delega alla cultura e alla valorizzazione dei beni culturali; Paolo Russo, già componente della direzione si occuperà di ambiente e tutela del paesaggio; Valerio Cascia assumerà la delega del Turismo e Centro Storico; Salvatore Maltese assumerà la delega alle Infrastrutture e mobilità.

“Abbiamo costruito una squadra composta da persone che appartengono in parte al Pd e in parte no. Allargare il partito alla società civile, coinvolgere coloro i quali ne condividessero principi e valori è stato sin dall’inizio uno dei compiti che ci eravamo prefissati. Questo rappresenta il primo passo per rilanciare il partito cittadino. Ringrazio i neo componenti che hanno voluto aderire a questo nuovo percorso che porterà il Partito Democratico di Salemi a un duplice risultato: crescere e continuare ad essere punto di riferimento per la politica a Salemi, e tornare a formare nuova classe dirigente. Sono sicuro che lavoreremo con passione e sinergia spinti dall’entusiasmo e dall’incondizionato amore per la nostra Città."

Il Segretario Giuseppe Gandolfo