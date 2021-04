Il lettore scrive: "In via A. Saffi cumuli di rifiuti e cattivi odori". Segnalazione di un residente

del 2021-04-05

in Redazione Cumuli di rifiuti a Castelvetrano in zona Cappuccini. Un lettore ha inviato una segnalazione per esprimere tutto il loro disappunto: "Sono residente in via A. Saffi (zona Cappuccini) e da tanto tempo è presente un cumulo di spazzatura che oltre ad essere indecoroso risulta nocivo a causa dei cattivi odori. Faccio questa segnalazione perché noi residenti in questa zona eseguiamo correttamente la raccolta differenziata e questo non lo troviamo giusto".