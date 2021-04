CVetrano, partita stamane la distribuzione dei mastelli per la differenziata

di: Redazione - del 2021-04-06

È iniziata stamane la distribuzione dei mastelli per la differenziata presso il centro della Protezione Civile in via Piersanti Mattarella, con i cognomi con le lettere A e B. Ricordiamo che è necessaria la prenotazione per il ritiro.

Il nostro Direttore ha incontrato il Dott. Matteo Martini della Sager e l’Ass. Stefano Mistretta che hanno lavorato molto per questa iniziativa.

Questa la dichiarazione del Dott. Martini: ”La svolta a Castelvetrano è già iniziata da tempo e questo nuovo tassello va ad arricchire il percorso di decoro della città. Il kit è composto da tre contenitori più grandi (vetro, indifferenziato e carta), uno più piccolo per l’umido e la dotazione di sacchi per la plastica e l’umido per un anno”.

Aggiunge l’Ass. Mistretta: “Siamo in una nuova fase che prevede finalmente l’uso dei kit. Il problema sarà coinvolgere quei cittadini che hanno difficoltà a capire come effettuare la differenziata. Come Amministrazione, il nostro compito è risolvere questo problema di mentalità. Approfitto per ricordare la bellissima iniziativa di Manuela Indiano, anche se una cittadina non può sostituirsi all’azione forte che deve avere l’Amministrazione”.