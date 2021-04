Il lettore scrive: "Erbacce all'interno del cimitero. Più rispetto per i nostri cari defunti"

di: Redazione - del 2021-04-09

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Francesco Grupposo, il quale si rivolge alla Redazione per denunciare lo stato di incuria in cui versa il cimitero di Castelvetrano.

Ecco la segnalazione:

"Volevo segnalare lo stato di forte degrado in cui versa il cimitero di Castelvetrano, con tombe ricoperte di erba che in alcuni casi copre anche le foto. Con la speranza che con il mio e il vostro intervento si possa risolvere questo disservizio per il rispetto dei nostri cari defunti. Cordiali saluti. Grazie"