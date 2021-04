Imbrattato il prospetto della Chiesa del Purgatorio. Giovane volontario cancella le scritte a proprie spese

del 2021-04-09

Rosario Noto non ce l’ha fatta più a vedere quelle scritte e disegni osceni che deturpavano la facciata della chiesa del Purgatorio e così, da libero cittadino, si è “armato” di colori e pennelli comprati con i suoi soldi e alle prime ore dell’alba ha voluto coprire le scritte che imbrattavano il prospetto.

"Ho voluto solo dare un contributo alla mia città, niente di più spero che il mio gesto sia da esempio a chi vuole bene a questa nostra città" ha affermato Rosario Noto.

Poi ha aggiunto:"Da anni chiedo all'amministrazione comunale di dotare la piazza, dedicata al primo principe di Castelvetrano, di un sistema adeguato di video sorveglianza, senza il quale non è possibile contrastare i ripetuti atti vandalici a danno della chiesa del Purgatorio. Più volte sono intervenuto per riparare la serratura del portone danneggiata. Nell'ultimo atto vandalico, sono stati presi di mira gli altari e la porticina in legno di uno dei tabernacoli.

Gli interventi effettuati autonomamente da parte di privati, per cancellare le scritte sulla facciata, seppur apprezzabili nell'intenzione, vanno concordati con l'ente proprietario e autorizzati dalla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani.

Anche per la semplice tinteggiatura, occorre chiedere l'autorizzazione della competente autorità e non per un semplice fatto burocratico ma perché l'applicazione di vernici non scelte adeguatamente nella loro composizione chimica può compromettere un eventuale progetto di ripristino.

Vorrei informare i cittadini che mi sono adoperato, per intervenire con un progetto di recupero artistico della facciata della chiesa, ma senza una cultura del bello e un rispetto per le regole del vivere civile qualsiasi impegno volto alla valorizzazione dei beni culturali è destinato all'insuccesso".