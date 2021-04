Oggi la Dolce Onorio Folgore in trasferta affronta l'Akragas. Segui su Cnews.it la diretta

del 2021-04-11

La partita Akragas vs Dolce Onorio Folgore di domenica 11 aprile, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, valevole per la prima giornata del nuovo campionato di Eccellenza, girone A, sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine ufficiali Facebook di Castelvetranonews.it, del club "Asd Akragas 2018" e "Gazzetta Akragas" grazie ad un accordo di collaborazione con la Web TV "Feelrouge.tv" .

La diretta streaming, totalmente gratuita, inizierà dalle ore 15:50.