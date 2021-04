CVetrano, dal Consiglio Comunale ok al Piano triennale delle opere pubbliche e non solo

del 2021-04-09

Si è chiusa ieri una due giorni di Consiglio Comunale che presentava, tra i 5 punti all’ordine del giorno, anche:

● l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e programma biennale forniture e servizi, art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

● l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e programma biennale forniture e servizi, art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La votazione favorevole su entrambe le delibere è stata di:

● 10 voti favorevoli su 14 votanti per il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021;

● 11 voti favorevoli su 18 votanti per il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022.

Il programma triennale delle opere pubbliche, delibera propedeutica al Bilancio di previsione, consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell’Amministrazione. Esigenze che si riflettono nei progetti acclusi alle delibere. Quelli appena votati constavano di 106 progetti per il triennio 2019/2021 e di 130 progetti per il triennio 2020/2022.

Come anche spiegato dai Capi di Direzione intervenuti prima in II Commissione Permanente Consiliare e dopo anche in aula, e dall’Assessore al ramo l’ingegnere Antonino Siculiana, l’elevato numero di progetti inserito in entrambi i piani, può risultare vantaggioso nel farsi trovare pronti, con progetti già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, in vista delle opportunità che si possono prospettare dal Recovery Plan.

Nessun costo per le casse comunali, le fonti di finanziamento dei progetti sono tutte esterne all’Ente (Fondi Europei, Stato, Regione, Agenda Urbana). Tra i progetti che per prima potrebbero avere esecutività: quello sulla digitalizzazione degli uffici comunali che diventerebbero più efficienti e quindi “al passo con i tempi” e quello sulla riqualificazione energetica che andrebbe a generare riduzione nei consumi.

"Ancora una volta - dichiarano i 5 Stelle - il nostro gruppo consiliare ha posizionato un tassello importante per il bene ed il futuro della nostra amata città".