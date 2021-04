Pantelleria: Controlli dei Carabinieri ai possessori di armi. 6 denunciati

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-07

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno dato esecuzione ad un servizio mirato al censimento e controllo di soggetti detentori di armi sull’isola ed al rispetto delle norme che ne regolano la detenzione. Sono ben 6 le persone deferite in stato di libertà per i reati di detenzione abusiva, omessa custodia e omessa denuncia di armi e munizionamento.

Tutti nati e residenti sull’isola, avendo ricevuto in eredità varie armi uso caccia da defunti genitori o parenti, continuavano a detenerle senza previste autorizzazioni di P.S. e, in alcuni casi, senza neppure adottare adeguate tutele per la loro custodia. Dodici le armi, quasi tutti armi lunghe da caccia, complessivamente ritirate cautelarmente, assunte in carico e debitamente custodite in attesa di determinazione dall’ autorità Amministrativa e Giudiziaria.

Rimane alta l’attenzione, dei Carabinieri di Pantelleria, nei confronti di fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e altri illeciti da non sottovalutare in un isola costretta a fronteggiare giornalmente l’arrivo dei tantissimi extracomunitari che sbarcano clandestinamente garantendo il primo soccorso ed attivando le procedure previste in un particolare periodo di pandemia che richiede un ingente spiegamento di forze per tenere sotto controllo i contagi.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.