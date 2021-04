Piazza in legno a Selinunte, appaltati i lavori relativi al finanziamento GAC da 80 Mila Euro

del 2021-04-07

Aggiudicati i lavori di riqualificazione della piazza in legno che porterà alla sostituzione di quella esistente. L’offerta più vantaggiosa è stata quella presentata dalla ditta NBLSGROUP s.r.l.s., con sede a Favara con il ribasso del 17,773% e per un importo pari ad €. 52.211,31 oltre ad oneri per la sicurezza di €. 1.591,63 e quindi per un importo contrattuale di €. 53.802,94 oltre Iva.

L’intervento non comporterà riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente in quanto sarà realizzato con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020. Il finanziamento ammonta ad 80 mila euro.

Da tempo parecchi listoni si sono infradiciati e non si contano più le cadute di persone, per cui in via precauzionale, prima dell’inizio della stagione estiva, l’area era stata recintata.