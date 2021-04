Iniziata la campagna di vaccinazione dei degenti dell’ospedale di CVetrano. Al via anche le prenotazioni dei vaccini con Astrazeneca per la fascia d'età 65-69 anni

del 2021-04-09

È iniziata stamattina la campagna di vaccinazione dei degenti dell’ospedale di Castelvetrano.

Lo staff del punto vaccino, presieduto dal Dott. Andrea Passanante collaborato da Mimmo Celia, ha somministrato fino ad oggi circa 15000 dosi al comprensorio che riguarda anche Campobello di Mazara, Partanna, Santa a Ninfa e Gibellina.

Un lavoro bene organizzato, nonostante qualche giorno fa ci sono stati dei rallentamenti dovuti al fatto che le dosi del vaccino Pfizer sono arrivate in ritardo. Ciò ha comportato la formazione di una coda di persone in attesa.

Sicuramente la professionalità dell’equipe medica che somministra il vaccino non può essere messa in discussione.

Intanto, ieri ha preso il via in Sicilia la campagna di vaccinazione anti Covid riservata ai cittadini dai 65 ai 69 anni (non ricompresi nei target per i quali sono già in corso le operazioni di prenotazione e somministrazione del vaccino), che possono già avere accesso ai sistemi telematici di prenotazione per richiedere il vaccino Astrazeneca.

Le procedure sono analoghe a quelle già in atto per le altre categorie ammesse alla vaccinazione in questa fase della campagna: si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it. Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.