CVetrano, beni ai bisognosi: avviata distribuzione alimenti donati da Lions Club

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-10

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Le Caritas parrocchiali di Castelvetrano hanno avviato la distribuzione dei beni di prima necessità donati dal Lions Club di Castelvetrano. Si tratta di una tonnellata circa di beni alimentari: pasta, zucchero, legumi, latte, biscotti, brioche, salsa, pomodori pelati, legumi, farina, omogeneizzati e pannolini per bambini, tonno e tanto altro per dare un po’ di ristoro alle famiglie più fragili del territorio.

La consegna dei beni è avvenuta, qualche giorno addietro, alla Caritas nella parrocchia Santa Lucia a Castelvetrano. C’erano Nuccia Giglio per la Caritas di Santa Lucia, Giuseppe Ampola per quella dell’Annunziata, Giuseppe Calabrese per la Caritas presente a San Giovanni e Giuseppe Corallo per quella attiva a San Francesco di Paola.

A consegnare i beni il Presidente del Lions Club di Castelvetrano, Caterina Mangiaracina, accompagnata dal segretario del Club, Giuseppe Parrinello, dal cerimoniere, Gianvito Luppino, e dal tesoriere, Francesco Ciravolo.

Comunicato stampa Ufficio Vescovo di Mazara del Vallo.