La Folgore sfiora il colpaccio ad Agrigento. Un pareggio che muove la classifica

Ottimo esordio della Folgore di Vito Signorello, che fino al 90’ ha accarezzato il sogno di portare i tre punti da Agrigento contro la corazzata Akragas.I ragazzi rossoneri hanno giocato una gara molto intelligente, tatticamente perfetta riuscendo ad andare in vantaggio nel secondo tempo con una magistrale punizione di Sami, alla Baggio.

Poi nel finale la Folgore in contropiede ha avuto l'occasione ghiotta per raddoppiare con Francesco Corso, gioia negata dall'intervento dell'estremo difensore. Al 90’ quando sembrava che la vittoria stava per baciare le maglie folgorine, una punizione bomba al limite dell’area dell’ex Licata ha pareggiato le sorti della gara.

Un ottimo pareggio e giusto nella sostanza con i ragazzi folgorini mai domi capaci di rendere la vita difficile all'Akragas a detta di tutti squadra costruita per il salto di categoria.

Ottimo l'esordio dell'allenatore Vito Signorello in dieci giorni in grado di plasmare un gruppo in grado di imbrigliare le sortite degli avversari