Chiusura di Pediatria a CVetrano. Alfano: “Da Razza chiusura al dialogo. Chiederò incontro con Musumeci”. Calcara: “La Politica deve intervenire”

di: Redazione - del 2021-04-12

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato il Sindaco Enzo Alfano e il prof. Calcara, in qualità di Presidente di “Orgoglio castelvetranese”, che tanto si sta battendo per l’Ospedale di Castelvetrano. Il rischio è che anche il reparto di pediatria venga assorbito dall’Ospedale di Mazara.

Questa la dichiarazione del Sindaco: ”E’ una notizia terribile, da quando è stato approvato l’atto aziendale ci sono state tante proteste, ma si è continuato ad operare un declassamento senza discutere con chi rappresenta la comunità. Abbiamo cercato, insieme al Prefetto di Trapani di operare un dialogo tra Sindaci e l’Ass. Razza, ma l’assessore si è rifiutato”.

Aggiunge il prof. Calcara: “Le iniziative a cui faceva riferimento il sindaco sono venute da “Orgoglio castelvetranese e belicino” e la politica ci è venuta dietro a singhiozzo, ma oggi è la politica che deve metterci mano, anche con azioni clamorose. Adesso, stiamo soltanto raccogliendo quello che è scritto nel piano Razza e nell’atto aziendale Damiani. Razza e Damiani hanno firmato due provvedimenti che segnano il declassamento dell’ospedale”.

Continua Alfano: ”Noi abbiamo plaudito alle iniziative di Orgoglio castelvetranese. Io sono stato in Commissione sanità a Palermo, una commissione fatta da persone che fanno parte dalla maggioranza che sostiene il governo regionale, e che aveva operato un documento dando delle indicazioni precise al governo regionale, ma Razza e Sileri se ne sono fregati delle indicazioni. Abbiamo cercato di far arrivare qui il vice ministro Sileri, ma poi fu colpito da Covid. A nulla sono valse le nostre richieste di venire qui per vedere di persona,Razza non è mai venuto. Le caratteristiche che oggi dovrebbero avere gli Ospedali, sono caratteristiche che il nostro Ospedale ha, ma le scelte della politica sono andate altrove, laddove queste caratteristiche non ci sono”.

“La politica sanitaria -dice Calcara- purtroppo non protegge Castelvetrano, bisogna essere tutti uniti, è necessario che i rappresentati politici eletti, cui è stata deputata la difesa dei diritti dei cittadini, prendano essi le iniziative”.

Prosegue il Sindaco: ”Oggi chiederò di incontrare Musumeci, nessuno è venuto qui per un confronto, neanche l’attuale commissario straordinario perché non vede un futuro in questo ospedale. Noi andremo in delibera perché la giunta deleghi il sindaco a firmare un esposto alla Procura della Corte dei conti, questo è un atto fortissimo, perché investe quelle persone che hanno operato questa scellerata scelta nell’ambio sanitario”.

Conclude Calcara: ”Da domani cominceremo il giro dei comuni della Valle per raccogliere le adesioni dei sindaci, per portare avanti questo ulteriore atto. E’ il momento di cambiare marcia, dobbiamo porre all’attenzione un problema gravissimo, non possiamo permettere che una struttura che costituisce un presidio per la salute di tutto il Belice, possa essere ridotto ad una carcassa”.

Conclude Alfano: ”Tornerò ai contatti politici con i nostri referenti, di cui sono abbastanza deluso. C’è stato un momento di interlocuzione con il rappresentate legale del vice ministro Sileri che ci dava ragione, una sensibilità che invece il vice ministro non ha dimostrato. Questo è un momento in cui bisognava dare una mano a Castelvetrano, non creargli ulteriori problemi”