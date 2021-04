Comitato Tecnico Scientifico Parco di Selinunte. Dal Tar impulso alla nomina dopo anni di stallo

del 2021-04-10

"Caro Direttore, la famosa frase del mugnaio Arnold per ottenere giustizia contro i soprusi del barone Von Gersdorf " CI SARA' PURE UN GIUDICE A BERLINO" può essere esternata con soddisfazione dal Sindaco di Castelvetrano Alfano oggi, malgrado la sentenza del TAR di Palermo abbia rigettato il ricorso presentato contro i decreti della Regione Sicilia che hanno reiterato la nomina di un Commissario Straordinario al posto del Comitato Tecnico Scientifico del Parco di Selinunte.

Senza richiamare tutti gli aspetti tecnico-giuridici della questione, e senza l'utilizzo di un linguaggio tecnico, ricordiamo i profili sommari della vicenda.

La norma che ha istituito il Parco Archeologico di Selinunte prevede che, rivoluzionando il tradizionale assetto burocratico autoreferenziale di soggetti unici dotati di assoluta discrezione per la gestione della conservazione e tutela dei beni culturali, ci sia al vertice dell' Ente, oltre al Direttore anche un Comitato Tecnico Scientifico, di durata triennale, nominato dalla Regione, che deve esprimere pareri preventivi sull'organizzazione della gestione, sui bilanci, sugli interventi da realizzare all'interno del Parco.

Il Comitato, dunque, oltre a rompere il potere autoreferenziale monocratico della direzione del Parco affiancando alla stessa un soggetto collegiale, consente per la prima volta una partecipazione delle comunità locali, rappresentate dai Sindaci all'interno del Comitato, alla gestione e fruizione dei loro beni culturali.

Il primo Comitato nominato a Gennaio 2014 è scaduto nel 2017. Invece di essere rinnovato, la Regione ha nominato un Commissario Straordinario. Cambiato Assessore regionale il 20 marzo 2018, è stato nominato un nuovo Comitato mai convocato dal suo Presidente.

In data 7/8/2018, dopo appena sei mesi, questo secondo Comitato è stato dichiarato decaduto perchè non avrebbe approvato il rendiconto 2017 ed al suo posto nominato il Commissario Straordinario con termine fino alla nomina di un nuovo Comitato.

In data 5/4/ 2019 Il Presidente della Regione ha nominato per sei mesi, sempre nella persona del Direttore del Parco, un nuovo Commissario sempre al posto del Comitato.

Prima della scadenza, di questa nomina, dopo due mesi il 7/6/1919 il nuovo assessore nomina nella stessa persona un nuovo Commissario però SENZA TERMINE DI SCADENZA.

Sulla violazione di ogni principio di legalità, trasparenza, coerenza della Regione che reitera, confusamente, le nomine di Commissari ( sempre nella stessa persona) invece di nominare un nuovo Comitato Tecnico, escludendo i Sindaci dei Comuni dalla partecipazione alla gestione del Parco, non appare dubbio alcuno.

Dunque, la nuova amministrazione di Castelvetrano ricorre al TAR per l'annullamento dei decreti della Regione Sicilia che, invece di nominare il Comitato, continua a rinominare lo stesso Commissario, ledendo, in particolare, il diritto della comunità di Castelvetrano ad essere partecipe attraverso i suoi rappresentanti alle decisioni di gestione del "PROPRIO" Parco.

Il TAR Palermo ha dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile, in parte infondato il ricorso del Comune di Castelvetrano con argomentazioni motivazionali non tanto di legittimità ma, a mio avviso di merito non molto persuasive, tuttavia ha esplicitato nelle stesse motivazioni una determinazione assolutamente importante per le giuste ragioni vantate dal nostro Comune.

Il TAR ha affermato, infatti, che non è censurabile la circostanza che nell'ultimo decreto di nomina del Commissario Straordinario non si preveda un termine di scadenza dello stessa in mancanza di un termine massimo previsto per legge, ma il Commissariamento non può essere legittimamente procrastinato oltre al marzo 2021 coincidente con la scadenza naturale che avrebbe avuto il Comitato Tecnico Scientifico.

Ergo, in sostanza, questo significa che, per un verso il TAR ha dato torto al Comune, ma per altro verso ha dato allo stesso una sostanziale ragione.

Ha scritto il TAR che il Commissario Straordinario è scaduto a Marzo 2021 in relazione alla durata di mandato che avrebbe avuto il Comitato, e la Regione, in conseguenza, deve provvedere a nominare il nuovo CTS.

L'eventuale odiosa omissione di questo adempimento da parte della Regione, alla luce di quanto statuito dal giudice può trovare rimedio in un nuovo corretto ricorso che stavolta sarà valutato diversamente della giurisprudenza amministrativa".

Stelio Manuele