“Nessuno potrà più nascere a CVetrano. Serve una protesta vibrante”. Alfano interviene dopo l’annunciata chiusura di Pediatria

del 2021-04-10

Dopo l'annunciata chiusura del reparto di Pediatria e del centro nascite presso l'Ospedale di Castelvetrano a seguito della riorganizzazione regionale della Sanità dura la replica del Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano il quale, con una nota, ha espresso tutto il suo rammarico:

"Sembra ormai ufficiale: l’ASP di Trapani ha deciso di chiudere il punto nascita del nostro Ospedale. Nessuno più potrà nascere nella nostra città . Continuano inesorabilmente a perdere l’il legame profondo tra il nascituro e il luogo dove viene dato alla luce. E’ una notizia terribile che non possiamo accettare passivamente.

Occorre una vibrante protesta per far tornare sui propri passi l’ASP ed il governo regionale sull’ulteriore scelta che depaupera e penalizza il nostro ospedale.

Un disegno inarrestabile, un disegno governativo che non ha mai coinvolto le popolazioni e chi le rappresenta istituzionalmente.

Chiedo quindi a tutte le forze politiche della Valle del Belice a scendere in campo insieme ai loro sindaci per far sentire la propria voce in tutte le sedi opportune.

Non sono bastate le proteste civili portate avanti da orgoglio Castelvetrano,le riunioni unitarie dei consigli comunali dei comuni del Belice, a nulla è valsa la fiaccolata dei sindaci attorno e a difesa dell’ospedale, a nulla il coinvolgimento del signor Prefetto ed il suo interessamento per un confronto con l’allora assessore Razza, che si è sottratto al dialogo richiestogli anche dalla più alta carica dello Stato nella provincia di Trapani .Tutto ciò inasprisce un rapporto che pur ricercato non c’è mai stato.

Sin dall’insediamento del commissario straordinario, Dr. Paolo Zappala’, ormai da mesi in carica, chiesi e dallo stesso mi fu promesso, un incontro con tutti i Sindaci della Valle del Belice, per poter discutere e pianificare il rilancio del nostro Ospedale con incrementali unità operative.

Incontro che non c’è mai stato sia per i tanti impegni dovuti dal Covid ma soprattutto,mi viene da pensare, perché gli era preclusa ogni possibilità di poter deviare da un disegno scellerato che doveva essere portato a termine anche contro ogni evidenza delle tante oggettive potenzialità ed eccellenze che qualcuno aveva deciso di mortificare.

Agiremo in tutte le sedi opportune per poter ristabilire le ragioni della salute costituzionalmente garantite e le ragioni di una sana amministrazione Sanitaria che deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità . E’ stato fatto tutt’altro .