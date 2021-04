La campagna vaccinale e gli "invisibili" di CVetrano e non solo. Striscia torna sul caso del ghetto migranti

del 2021-04-10

I migranti esclusi dalle campagne vaccinali del Ministero della Sanità. Questa sera su Striscia la Notizia ennesimo servizio presso l'ex cementificio "Castelvetrano Selinunte". Ad essere intervistato il Sindaco Alfano che, a proposito del tema legato all'assenza di assistenza medica e programmazione vaccinale nei confronti dei migranti cd. "invisibili", ha raccontato dell'episodio di un giovane extracomunitario che nei mesi scorsi, affetto dai sintomi Covid, si è recato in Ospedale direttamente e di cui nulla si è saputo in ordine ai potenziali contatti che aveva avuto il giovane. Lo stesso Alfano ha poi parlato dell'attività, conclusasi senza particolare esito, che era stata avviata per svolgere una campagna di tamponi verso i migranti dell'ex cementificio i quali, apprese le intenzioni, non si sono fatti più trovare.