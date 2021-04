Chiusura Pediatra a CVetrano. Rabbia dei cittadini. Domani diretta con Sindaco e Prof. Calcara. Partita raccolta firme on-line

del 2021-04-11

L’annuncio da parte dell’Asp della chiusura del reparto di Pediatria e del punto nascite dell’Ospedale di Castelvetrano ha creato forte dissenso in tutta la comunità belicina. Parole forti sono state espresse dal Sindaco Enzo Alfano. Alcuni cittadini hanno lanciato una raccolta firme on line ((clicca qui per firmare).

Dell’annosa vicenda parleremo domani mattina alle 9 in diretta su Castelvetranonews.it proprio con il primo cittadino castelvetranese Enzo Alfano e con il Presidente del Comitato Orgoglio Francesco Saverio Calcara.