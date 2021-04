Immobile pericolante in via Garibaldi a CVetrano. Intervenuti i Vigili del Fuoco

del 2021-04-11

E’ dovuta intervenire l’autoscala mobile dei Vigili del Fuoco di Trapani per alcune gravi fessurazioni nell’immobile di via Garibaldi da anni abbandonato già noto agli uffici comunali che si occupano di edilizia pericolante. L’immobile, disabitato, da anni ha visto nel tempo la caduta di pericolosi calcinacci e per questo c’è stato anche l’intervento dei vigili urbani di Castelvetrano. Intervenuti anche i dipendenti comunali reperibili dell'ufficio tecnico Tommaso Concadoro, Salvatore Signorello e Francesco Mandina che hanno transennato l'area.