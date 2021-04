CVetrano, uomo aggredito da un cane per salvare una donna. Paura anche per un'altra signora. Allarme randagismo in viale Roma

di: Elio Indelicato - del 2021-04-13

In foto: Battista Portuesi

Aggredito da un cane per salvare una signora, mentre un'operatrice sanitaria è stata costretta a chiamare rinforzi per uscire dalla sua autovettura circondata da un branco di cani.

E’ andata peggio a Battista Portuesi di Castelvetrano, che i cani li ama, ma che è stato morso al viso da un cane che stava per aggredire una signora nelle vicinanze di un esercizio commerciale sito nel Viale Roma. Battista Portuesi racconta la sua storia: “Mi trovavo nei pressi di un centro commerciale vicino ad un cane accucciato, apparentemente innocuo. Vicino all’animale è passata una signora e il cane, pensando magari che gli volesse prendere il cibo che i volontari lasciano, ha iniziato a ringhiare. Giusto il tempo che mi sono abbassato per allontanarlo che mi ha aggredito al viso procurandomi delle ferite alla guancia destra e al labro.”

Sul posto è venuto il 118 che ha medicato l’uomo, che comunque difende l’animale auspicando un controllo per questi cani chiamati di quartiere e riferisce che si rivolgerà ad un legale. Poi aggiunge che i volontari devono lasciare i croccantini lontano dai negozi a conclude con una frase amata dagli animalisti: “sono buono come un cane ma non toglietemi il mio pane.”

Nelle vicinanze, nella stessa sera, un’operatrice sanitaria S.O. aveva parcato la sua autovettura nel viale Roma per andare a casa quando un branco di cani gli si è fatto incontro. La donna di corsa è riuscita a entrare in auto mentre gli animali hanno circondato la vettura. La donna impaurita ha chiamato con il suo cellulare un vicino di casa che armatosi di bastone, più per eventualmente difendersi che per offendere, è riuscito ad allontanare i cani e così la signora è riuscita a raggiungere la sua abitazione. I cani che orbitano nella zona pare che siano moto conosciuti, come il cane di colore marrone di taglia media che ha aggredito Battista Portuesi.