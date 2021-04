La partannese Antonietta Conte tra i 30 miglior talenti d'Europa. "La mia vita in California ispirata a Elon Musk"

di: Francesca Caprarotta - del 2021-04-14

“E’ stata un’emozione unica ricevere questa gratificazione. Sono molto onorata e felice di esser parte della Forbes 30 Under 30 Europe Class of 2021.” Queste le parole cariche di emozione dell’ingegnere aerospaziale Antonietta Conte, originaria di Partanna, scelta dalla rivista statunitense Forbes tra i 30 giovani italiani under 30 più influenti in Europa.

“Seguace di Elon Musk, vive a Pasadena, in California. – scrive Forbes - Vanta un’esperienza all’Esa e oggi studia le reazioni chimiche necessarie al funzionamento dei razzi e la loro interazione con i veicoli spaziali.”

La 28enne partannese, dottoranda del Politecnico di Torino e ricercatrice del Jet propulsion laboratory della Nasa, sta lavorando alla sua tesi. Raggiunta dalla redazione di Castelvetranonews per la seconda volta, (la prima volta era stato nel 2017 clicca qui per leggere ) Antonietta Conte ha rilasciato un’esclusiva intervista per i nostri lettori.

Intanto congratulazioni per questo tuo ennesimo riconoscimento. E’ prevista una cerimonia per questa nomina su Forbes?

“Si, c’è una community di listers e il 26 maggio ci sarà il 2021 Forbes Under 30 Summit Kickoff. Ecco il link di seguito: https://www.forbes.com/connect/event/u30kickoffdecadeofdisruption/

Questo invece è il link del summit: https://live.forbes.com/under30/.”

Torni spesso in Italia?

“Io sono rientrata in Italia da poche settimane per scrivere la tesi e completare il mio percorso di dottorato. Ho trasmesso le mie info a Forbes prima di rientrare in Italia.”

Di cosa ti sei occupata ultimamente?

“Sono una dottoranda del Politecnico di Torino che durante il suo dottorato si è affiliata al Jet Propulsion Laboratory della Nasa per condurre la sua ricerca. Durante il mio dottorato di ricerca, ho acquisito capacità di gestione dell'innovazione attraverso un programma di action learning sponsorizzato da European Organization for Nuclear Research (CERN), Politecnico di Torino, Collège des Ingéneurs (CDI) e ho lavorato come business development manager in una startup in fase iniziale. Inoltre, ho approfondito le mie conoscenze sulle dimensioni legali relative alle attività spaziali attraverso un corso esecutivo di diritto e regolamentazione spaziale presso l'ESA / Centro europeo per il diritto spaziale (ECSL).”

C’è un messaggio che vorresti trasmettere ai giovani talentuosi del nostro territorio?

“Dentro ognuno di noi c'è un sogno nel cassetto che ci spinge verso delle scelte; bisogna riconoscerlo e perseverare. Ogni percorso è personale e probabilmente ci saranno tanti imprevisti durante il viaggio. Si può avere in mente un percorso di carriera generale, ma a volte accettare delle sfide, che magari sembra possano portare su un percorso diverso, aiuta a vedere meglio l’obiettivo.

Sforzatevi di migliorare continuamente e non siate duri con voi stessi, se le cose non vanno come vi aspettate. A volte, il percorso sembra estenuante e l'energia richiesta esagerata; prendetevi una pausa e ripartirete più carichi di prima. Il nostro cervello ha bisogno di allenamento ed imparare sempre qualcosa di nuovo, è un privilegio al quale non dovremmo rinunciare.

L’ascesa è lunga e ripida ed è essenziale mantenere un senso di equilibrio tra le proprie passioni personali, la propria felicità e le proprie ambizioni lavorative. Abbiate il coraggio di osare e siate gli artefici del vostro futuro!”

Ringraziamo l’ingegnere Antonietta Conte a cui rinnoviamo le congratulazioni ed esprimiamo orgoglio per il traguardo raggiunto da un’eccellenza del nostro territorio.