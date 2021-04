Chiusura punto nascita a CVetrano: "Mancano Medici pediatrici. Nessuna scelta politica". Intervista al Commissario Asp Trapani Zappalà

di: Redazione - del 2021-04-13

Come vi stiamo raccontando da qualche giorno, il reparto di pediatria e ginecologia dell’Ospedale di Castelvetrano da domani verrà trasferito all'Ospedale di Mazara del Vallo.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario straordinario dell’ASP di Trapani Paolo Zappalà che ci ha riferito che la decisione del trasferimento è avvenuta esclusivamente per ragioni organizzative che riguardano la mancanza di medici pediatrici.

“Non sono riuscito a trovarli nonostante li abbia cercati per mari e monti. A Castelvetrano dovrebbero essere 9 e ce ne sono solo 5. A Mazara dovrebbero essere 8 ma ne abbiamo solo 2.

Abbiamo deciso di trasferire il reparto a Mazara perché se ci sono delle urgenze, per una partoriente l’ospedale di Marsala è più vicino a quello di Mazara che al “Vittorio Emanuele II”.



Qui la politica non c’entra, sono ben lieto di parlare con i Sindaci del Comprensorio e spiegare le motivazioni se me lo chiederanno. Ho il dovere di farlo ma non parlerei di spartizioni, mancano solo i medici pediatri in pianta organica”.