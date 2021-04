Questione Ospedale, il Pd scrive al Commissario Zappalà: “Garantire diritto alla salute nel Belice”

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-13

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa emesso dal partito democratico di Castelvetrano:" L'Ospedale di Castelvetrano continua ad essere smantellato, in un momento emergenziale in cui interi ospedali vengono utilizzati per la lotta al Covid quando bisognerebbe piuttosto dare respiro ad una sanità di prossimità. L'intero bacino del Belice merita un Nosocomio dove venga garantito il diritto alla Salute per cui è inaccettabile che si prosegua con interventi che dipendono dalla Rete Ospedaliera dell'ex Assessore Razza, dimesso per la pessima gestione della sanità in Sicilia.



Rete ospedaliera del governo regionale del Presidente Musumeci, che ha stravolto la precedente rete Ospedaliera disegnata dall'ex Assessore PD che prevedeva per l'ospedale di Castelvetrano strutture complesse per Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Pediatria, Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Pronto Soccorso, e 5 strutture Semplici. Chiediamo al Direttore Zappala' di rivedere la decisione, evitare spostamenti ed accorpare, anche solo momentaneamente, i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria su Castelvetrano, ospedale vicino allo svincolo autostradale e dotato di elisoccorso, che garantisce un collegamento più rapido con le HUB di riferimento. Oggi non è tempo delle polemiche, spiace assistere al silenzio degli esponenti del centro destra locale. Parallelamente abbiamo già informato i nostri parlamentari del territorio, regionali e nazionali, e i nostri componenti nella commissione regionale Salute per far valere le ragioni ed il diritto alla salute del Belice."