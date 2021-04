“Noi Tamburinai, tra passione, folklore e il sogno di creare una scuola per insegnare 'Lu scrusciu di Sicilia''"

di: Doriana Margiotta - del 2021-04-13

Le tradizioni popolari fanno parte del nostro patrimonio culturale e rappresentano la vera identità di un popolo. In Sicilia ne abbiamo tantissime, che spaziano dal sacro al profano e attraversano la vita di ognuno di noi. Alcune di queste le ricordiamo solo perché raccontate dai nostri nonni, altri perché lette sui libri. Per fortuna non tutte le tradizioni antiche sono andate perdute, e nell’ultimo decennio molti hanno ripreso in mano alcune di queste e le hanno adattate ai tempi moderni, senza però snaturarli.

Ho avuto qualche giorno fa il piacere di intervistare Giuseppe Fontana, Maurizio Morici e Irene Morici, componenti di un gruppo molto particolare di Castelvetrano i “Tamburinai. Scrusciu di Sicilia”.

Maurizio e Giuseppe hanno ripreso alla lettera la tradizione antica dei Tamburinai Siciliani, e hanno creato questo gruppo che ormai in città è molto conosciuto. Insieme a loro abbiamo ripercorso le origini di questa tradizione e la sua antica storia.

Come nasce la tradizione della Tamburiata?

“La storia del Tamburinaio è molto antica. Inizialmente nasce come figura che guidava i passi dei militari, uno dei componenti delle armate dava gli ordini tramite il tamburo e in base al tipo di rullo, alla cadenza e alla velocità i militari capivano cosa dovessero fare.

Con il passare del tempo questa figura si evolve e si adatta ai tempi. Dopo le guerre si inventa un nuovo ruolo, dagli ordini militari passa ad annunciare i fatti di cronaca locale.

Le radici di questa figura sono africane, grazie alle diverse dominazioni, la Sicilia ha ereditato anche questa tradizione. Noi abbiamo recuperato la figura siciliana del tamburinaio, riprendendo la tradizione “dell’abbanniata”, dal tedesco bandujan, che vuol dire dare un segnale.

I materiali per creare un tamburo erano diversi, in Sicilia era in lamiera di ottone, con sopra delle pelli di capretto e attorno una cornice di legno che teneva pressate le pelli.

Il tamburo usato nell’abbaniata della cultura siciliana si chiama Tabala, dal tunisino tabla che vuol dire suonare il tamburo. Grazie alla dominazione araba nel 827, e a quella normanna nel 1061, queste culture giunsero in Sicilia e si mescolarono con quella bizantina, creando un pur puri di stili meravigliosi.

Se andiamo a vedere delle vecchie stampe magrebine, troveremo disegni che raffigurano un tamburo molto simile al nostro, usato, però, in modo diverso. Noi lo suoniamo con due bacchette e imbracciato in una maniera particolare, invece i magrebini hanno una diversa tecnica.

L’essenzialità dello strumento rimane quella, qualunque sia la sua origine. La struttura si è evoluta, ora la gran cassa è in legno, ed è proprio dal tipo legno che dipende la tonalità del suono”.

Come è nata la vostra passione per questa antica tradizione?

“Secondo noi il ritmo del tamburo è tramandato dalla propria madre già nel grembo, perché per nove mesi si ascolta solo il ritmo del cuore e da lì nasce tutto. Il ritmo da bambini lo abbiamo tutti poi con il tempo o si evolve o si perde. Noi per fortuna non lo abbiamo perso, anzi fa parte del nostro DNA.

Il suono del tamburo è sempre stato un richiamo per la gente, dà allegria ma viene usato anche nelle ritualità cristiano-funebri.

Nella processione del Venerdì Santo il tamburo è sicuramente un protagonista. Negli ultimi anni il tamburo usato nelle processioni è diverso da quello dei tamburanai. Il tradizionale tamburo che noi usiamo, viene, per così dire, “ammutito”. Il suono del tamburo è un suono allegro, perché le due pelli sovrapposte, e in particolare quella inferiore in cui ci sono delle corde che danno il ritmo rullante, fanno sì che sia un tamburo a festa. Nel giorno del Venerdì Santo veniva ammutito, si diceva anticamente: “ammuscita la peddi e lintati li cordi”, cioè venivano allentati le pelli e i tiranti, cambiando così il tono e dando il suono a lutto.

I suoni del Venerdì Santo hanno una metrica ben precisa, e anche noi tamburinai la seguiamo. La nostra metrica è chiamata Jambo greco che si usava per i canti luttuosi. È un ritornare sempre all’antichità, passando dal sacro al profano. In Spagna la giornata del Venerdì Santo è molto sentita e le processioni sono veramente uno spettacolo e l’uso del tamburo la fa da protagonista. Il tamburo siciliano in queste giornate particolari viene coperto, perché tradizione vuole che sia molto colorato e festoso.

I colori dei tamburi siciliani ricordano molto i carretti della nostra tradizione e c’è una spiegazione ben precisa. I carretti siciliani venivano dipinti perché anticamente venivano usati per vendere generi alimentari ed era così colorati perché dovevano attirare l’attenzione, “l’apparavanu”, più era colorato più la gente era attratta. Nel tamburino è la stessa cosa e il nostro gruppo ha ripreso le antiche tradizioni alla lettera.”

Quali sono gli avvenimenti a cui siete più legati?

Giuseppe Fontana: "a me piace un momento luttuoso. A Castelvetrano la madonna Addolorata a mezzanotte, per tradizione, “si ritira a la casa”, c’è questa “annacata” in cui la vergine piange tornando a casa, lì quando il tamburo deve suonare a lutto, quello per me è un momento particolare e molto sentito".

Maurizio Morici: "io amo le abbanniate, e tutto quello che c’è di antico del tamburinaio. Ho un ricordo da bambino che amo raccontare spesso. Nel quartiere di Sant’Antonino, in cui si trovavano molte attività commerciali e botteghe varie, spesso si vedeva arrivare il signor Pellicane, vecchio tamburinaio e figura storica di Castelvetrano, che si faceva il giro delle botteghe e a chi voleva, gli faceva la tamburiata, e ogni volta era sempre diversa, in base al prodotto che doveva “pubblicizzare”.

Altra tamburiata famosa nella nostra tradizione era quella nelle tonnare. A Palermo aveva una sua ritualità. Il tamburinaio veniva chiamato quando si doveva scaricare il tonno. Nel tragitto dalla barca al posto dove doveva essere pesato, i portatori di tonno avevano come compagno il tamburinaio, perché con la suonata dava la cadenza del passo. Una figura indispensabile che veniva pagata quasi sempre dal proprietario della nave, in mancanza di questo dagli stessi portatori di tonno, perché si diceva che senza il tamburinaio “lu tunnu pisava assai”.

Tutto questo le fa capire che il nostro gruppo vuole mantenere vive le nostre tradizioni ma con uno studio attento e ricercato, basato su fonti certe, in questo caso incentrato nella figura del tanburinaio. Un modo per non essere contaminati da altri. Non siamo i migliori, ma l’unica cosa che ci contraddistingue è lo studio e la ricerca”.

Cosa suscita nella gente la tamburiata?

“L’anno scorso per le festività natalizie, una domenica ci siamo imposti di partire alle otto del mattino dal viale Roma e attraversare il centro, suonando i nostri tamburi. Le persone sono uscite tutti sui balconi e ci hanno applaudito. Nei bambini suscitiamo gioia e curiosità, perché vedono qualcosa di nuovo e di diverso.

Gli unici tamburinai a Castelvetrano siamo noi e ci auguriamo che i giovani si avvicinino alla tradizione della tamburiata. Sperando di riiniziare presto a organizzare manifestazioni, sfilate medievali dove il tamburo ha un ruolo importante.

I riti che sono accompagnati dai tamburi sono tanti, e sono soprattutto di origine religiosa, sono presenti nella festa di San Giuseppe, in quella di San Giovanni, per la festa del “lu Signuri di lu tri di maiu”, nella festa della Vergine della Tagliata, il giorno dell’Aurora. Gli avvenimenti sono veramente numerosi.

C’è un’abbanniata diversa per ogni Santo, e sono veramente meravigliose.”

Quali sono i progetti futuri dei “Tamburinai. Scrusciu di Sicilia”?

“Noi vorremmo organizzare delle lezioni di tamburo siciliano nelle scuole di musica, ci sono dei progetti in ballo e ne stiamo parlando con i vari insegnanti. Ci auguriamo che questi progetti possano realizzarsi presto, sempre pandemia permettendo.”

Come tutti, sono sempre stata attratta dai colori e dai suoni dei tamburinai e il loro folklore fa parte della storia di Castelvetrano. Dobbiamo ringraziare Maurizio, Giuseppe e Irene per aver ripreso questa tradizione con grande entusiasmo e dedizione. Sicuramente sono un esempio di amore per la nostra città, e lo trasmettono attraverso il rullo dei loro tamburi. È tutto realizzato interamente da loro, i tamburi sono costruiti da Maurizio, l’artigiano del gruppo, ma anche i vestiti della tradizione sono una scelta ben precisa che li contraddistingue.

Sono un gruppo ben organizzato e preparato, nulla è lasciato al caso. Ringrazio il gruppo “Tamburinai, Scrusciu di Sicilia”, per avere condiviso con noi la loro passione per la tamburiata e insieme a loro abbiamo scoperto molti aspetti della tradizione che non conoscevamo.