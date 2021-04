Mercoledì alle 11 in diretta su Cnews.it "Face to Face" con l'Ass. Cappadonna e Emanuela Indiano

del 2021-04-12

Al via in diretta mercoledì alle ore 11 la seconda puntata di “Face to Face”, la nuova rubrica lanciata da Castelvetranonews.it e condotta da Alessandro Indelicato.

Ospiti dell' appuntamento saranno l'Assessore alla Libertà urbana Manuela Cappadonna, l'Attivista del Movimento 5 Stelle Emanuela Indiano.

Da tempo è nata una bella iniziativa, la cui idea nasce dalla fantasia di Emanuela Indiano, di colorare delle pedane di legno, abbellirle con qualche piantina e posizionarle in giro per la città di Castelvetrano, nei posti liberati dai cumuli di spazzatura, prodotti dall’inciviltà di alcuni che ancora si ostinano a non fare la differenziata in modo corretto.

Nel corso della puntata vi mostreremo anche delle immagini inedite di uno "sport " amato da alcuni castelvetranesi, il lancio del sacchetto che potrebbe costare caro a molti incivili che continuano a non voler rispettare l'ambiente.