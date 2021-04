L'Asp accelera sulla chiusura Punto nascita. "Trasferimento arredi con la massima urgenza"

del 2021-04-12

La chiusura di Pediatria e del punto nascite dell'Ospedale di Castelvetrano prende sempre più forma dopo gli annunci degli scorsi giorni da parte. Con una nota a doppia firma del Direttore Di.M.I. Dott. P. Clemente e del Direttore Sanitario Aziendale Dott. G. Oddo avente come oggetto "Disposizione urgente per la riorganizzazione dei servizi di Pediatria e Neonatologia" si prevede che "vista la necessità di procedere con la massima urgenza alla riattivazione del Punto Nascita e all'attivazione dell'U.O. di Pediatria presso il P.O. di Mazara del Vallo..si dispone di organizzare con la massima urgenza, entro e non oltre 48 ore, il trasferimento degli arredi Ospedalieri e delle apparecchiature elettromedicali indispensabili alla immediata ripresa delle attività di Pediatria e Neonatologia".

La nota aggiunge, altresì, che "(i) si rende necessario liberare i locali posti al primo piano del P.O. di Mazara attualmente occupati dall'U.O. di Neurologia e dal Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, (ii) disporre e organizzare il trasferimento da Castelvetrano degli arredi ospedalieri e delle apparecchiature elettromedicali indispensabili alla ripresa delle attività, rinviando il trasferimento completo ad un secondo momento, da identificare comunque nel più breve tempo possibile, (iii) ricollocare gli arredi e le apparecchiature elettromedicali dell'U.O. di Neurologia e del servizio di Gastroenterologia del P.O. di Mazara 11 Direttore Sanitario".