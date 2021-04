Mazara del Vallo, bimbo di 6 anni si allontana da casa mentre gioca: I Carabinieri e un Militare dell'Esercito si mobilitano per ricondurlo a casa

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-13

Il provvidenziale intervento di un militare dell’Esercito e le immediate attività di indagine eseguite dai Carabinieri della Stazione di Ciavolo, hanno permesso ad un bimbo di soli sei anni, che si era perso, di fare ritorno a casa e di riabbracciare i propri genitori.

In particolare, a seguito di richiesta di intervento pervenuta tramite il numero unico “112”, i Carabinieri hanno raggiunto una strada di campagna, sita tra i comuni di Mazara del Vallo e Marsala, dove un graduato dell’Esercito Italiano in servizio presso il 6^ Reggimento Bersaglieri di Trapani, libero dal servizio, aveva notato un bambino che camminava da solo con aria impaurita.

Allarmato da tale circostanza, il militare lo aveva raggiunto per verificare se lo stesso si trovasse in difficoltà: in effetti il bambino, mentre giocava, si era incautamente allontanato dalla casa di campagna, dove si trovava con il padre, e poi non era stato più in grado di farvi ritorno.

A quel punto, il militare ha contattato i Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di rintracciare e tranquillizzare il padre –già alla ricerca del proprio figlio- e di ricondurre il bimbo a casa sano e salvo.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.