Questione Ospedale, salta a Palermo l’incontro con il Presidente Musumeci. La protesta continua

di: Redazione - del 2021-04-15

Questa mattina doveva svolgersi a Palermo presso il Palazzo del Re, l’incontro tra i Sindaci del Belice, il Comitato “Orgoglio castelvetranese e belicino” e il Presidente Musumeci. Tuttavia qualcuno ha riferito che il Presidente della Regione Siciliana non era presente, per cui l’incontro è stato rimandato alla prossima settimana.

Questa la dichiarazione dell’Avv. Franco Messina: ”Musumeci ha detto che vorrà incontrare i Sindaci la prossima settimana, quindi evidentemente non vorrà incontrare il comitato cittadino. Nel frattempo qui all’ospedale si stanno utilizzando le macchine dell’Asp per il trasferimento delle cose del reparto a Mazara. Noi continuiamo a stare qui anche se in pochi”.

Aggiunge il Sindaco Castiglione: ”Dobbiamo essere ligi alle disposizioni delle istituzioni superiori, tuttavia ritengo che Castelvetrano non possa assistere inerme allo smembramento di un altro reparto di questo ospedale che assiste centomila utenti”.

Continua il Prof. Calcara:”I “mezzucci” utilizzati la dicono lunga sul rispetto di quella che è una presa di posizione democratica espressa con ragionamenti. Speriamo che le istituzioni regionali provvedano a fare rientrare questo provvedimento. Noi siamo qui sotto la pioggia e non intendiamo mollare”. I

l messaggio dei presenti rivolto a tutti i cittadini è di una maggiore partecipazione, prima che sia troppo tardi.