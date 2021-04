Ospedale di CVetrano, presidi già imballati pronti per il trasferimento a Mazara

di: Redazione - del 2021-04-15

Non si ferma il trasloco dei piccoli presidi del reparto di Pediatria di Castelvetrano, che risultano già imballati e pronti per andare a Mazara. Mentre, ieri, il camion che trasportava gli ingombranti è stato bloccato, oggi per destare meno nell'occhio sono state utilizzate le macchine dell'Asp.

Mentre, la dottoressa Rosaria La Bianca, Responsabile Primario di neonatologia e pediatria di Castelvetrano e del punto nascite di Mazara, ha indetto una riunione con il personale infermieristico alla quale, pare, non ha partecipato nessuno.