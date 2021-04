Questione Ospedale, il Sindaco Alfano incontra l'On. Ruvolo: "Il Commissario Zappalà sarà convocato dalla Commissione VI dell'ARS per chiarimenti"

del 2021-04-15

Come vi abbiamo riferito, l'incontro dei Sindaci del Belìce con il Presidente della Regione Sicilia è stato rinviato alla prossima settimana ma il primo cittadino di Castelvetrano si è recato lo stesso a Palermo dove ha incontrato l’Onorevole Ruvolo.

"Ho appena incontrato la Presidente della commissione sesta della Regione Siciliana insieme alla deputazione regionale del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato Alfano. L’Onorevole Ruvolo, che ben conosce la situazione del nostro Ospedale e in più occasioni ne ha preso le difese, convocherà in Commissione VI nei prossimi giorni, il Commissario ASP, Dr. Zappalà, affinché chiarisca le attività che intende porre in essere per l’Ospedale di Castelvetrano e la salute di 100.000 residenti nella valle del Belice. In quell’occasione sarà ascoltato anche il sottoscritto in qualità di Sindaco di Castelvetrano."