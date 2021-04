A CVetrano in azione 20 telecamere. Oltre 50 multe. Cappadonna e Indiano ospiti di "Face to Face". Pedane colorate e mercatini tra gli argomenti trattati

di: Redazione - del 2021-04-14

Per il secondo appuntamento di “Face to Face”, Alessandro Indelicato ha incontrato l’Ass. Cappadonna e Emanuela Indiano, per parlare di lotta all’abbandono dei rifiuti, mercatini estivi e nuove iniziative.

Questa la dichiarazione dell’Ass. Cappadonna: ”La lotta contro le micro discariche e gli abbandoni di rifiuti continua, ma anche se è aumentato il personale di polizia ambientale, è difficile controllare tutto il territorio. Abbiamo comprato venti telecamere e raccolto video sconcertanti e abbiamo già sollevato una cinquantina di verbali. È difficile togliere le micro discariche perché si tratta di materiale non differenziato che non viene accettato dalla centrale”.

Aggiunge Emanuela Indiano: ”Ho palesato all’assessore la mia volontà di colorare dei pallet e metterli lungo le vie della città. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, è un segnale di voler cambiare e scuotere gli animi. Sono inondata da chiamate da parte di famiglie che vogliono partecipare alle nostre iniziative, soprattutto i bambini”.

"Per quanto riguarda il Quartiere Belvedere -dice l’Ass. Cappadonna- continueremo la pulizia in quella zona, c’è ancora tanto da fare. Portare lì la polizia municipale è stato un bel messaggio, stiamo lavorando per portare anche i servizi sociali, è una zona che va ampliata con altri servizi”.

Conclude l’Assessore: ”I mercatini di Triscina e Selinunte, pandemia permettendo, si svolgeranno nelle stesse location dell’anno scorso, anche se molti mercatisti stanno avendo numerosi problemi economici. Invece, per quanto riguarda gli stalli blu, l’anno scorso abbiamo sospeso il pagamento durante il lockdown, nel momento in cui volevamo riattivarlo ci siamo resi conto che l’affidamento era scaduto, adesso stiamo predisponendo un nuovo bando anche per quanto riguarda il parcheggio dell’ospedale. A proposito dell’ospedale spero che l’Asp faccia un passo indietro, la nostra è una struttura bellissima che offre servizi che funzionano e non può essere smembrata. Se il problema è la mancanza di personale che facciano i concorsi”.

Conclude Emanuela Indiano:”Tra i nuovi progetti su cui stiamo già lavorando, c’è la volontà di diventare referenti dell’iniziativa nazionale “Plastic free” e poi l’apertura del parco archeologico lato Triscina”.