Ospedale di CVetrano, sospeso al momento il trasferimento delle attrezzature del reparto di pediatria a Mazara

del 2021-04-14

Dopo l’annunciata chiusura del reparto di pediatria e ginecologia dell’Ospedale di Castelvetrano, che secondo disposizioni dell’ASP di Trapani dovrà essere accorpato a quello di Mazara del Vallo, questa mattina doveva avvenire il trasloco di tutte le attrezzature, sedie e letti del reparto da Castelvetrano a Mazara.

Stamattina in Ospedale a Castelvetrano era arrivata la ditta per effettuare il trasloco ma il camion è andato via vuoto dal Nosocomio, vista la pacifica ma decisa protesta dei cittadini, guidati dal Comitato "orgoglio castelvetranese", che hanno detto a chiare lettere che si sarebbero opposti con tutti i mezzi al trasferimento.

(Nella foto il Prof. Francesco Saverio Calcara, Presidente del Comitato "orgoglio castelvetranese", seduto davanti il furgone della ditta di traslochi).

Non si esclude che la ditta ritorni anche nelle ore notturne per effettuare il trasloco ma per ora nessun trasferimento delle attrezzature è stato effettuato.