Situazione di pericolo in via Militello. Aumenta l'area transennata. Emanata Ordinanza

Con l'ordinanza n. 15 del 13 Aprile il Comandante della Polizia Municipale Marcello Caradonna, tenendo conto della relazione del Responsabile della VII Direzione Organizzativa, dalla quale emergeva la presenza di "condizioni attuali che richiedono prudenzialmente di attivare misure atte a garantire l’incolumità pubblica maggiori rispetto a quelle già a suo tempo adottate" ha ritenuto opportuno disporre l'aumento dello spazio tra edificio e transenne escludendo al transito pedonale il tratto iniziale della via Militello ossia il tratto su cui insiste la parte di edifici a due elevazioni.

ll Comandante della Polizia Municipale ha, inoltre, disposto di istituire il divieto di transito ai pedoni nella via Biagio Militello dal civico 1 al civico 5 con la presenza di un percorso pedonale di mt. 1 per consentire esclusivamente l’accesso ai residenti ed alle attività economiche nel tratto compreso tra la via Ugo Bassi ed il civico 5.