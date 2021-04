Ciclomotori e automobili parcheggiati senza copertura assicurativa. Intervenuti i Vigili urbani e carro attrezzi

del 2021-04-16

I Vigili Urbani di Castelvetrano, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno sequestrato automobili rinvenute senza targhe e ciclomotori che da opportune ricerche non sono risultati coperte da assicurazioni.Anche se i ciclomotori erano parcheggiati in una via del centro storico, sono intervenuti per accertare la contestuale presenza con il carro attrezzi intervenuto poi per la rimozione dei mezzi