La Regione Siciliana riapre i termini per l'iscrizione dei disoccupati che vorranno essere impiegati nei cantieri di lavoro

del 2021-04-17

Dal prossimo 3 maggio i disoccupati che vorranno essere impiegati nei cantieri di lavoro potranno presentare istanza per essere inseriti nelle apposite liste dei centri per l'impiego. Le graduatorie verranno riaperte dalla Regione per l'esaurimento delle graduatorie comunali l'ultimo aggiornamento risaliva al 2018 e vi è una reale difficoltà ad avviare e a completare sia i cantieri di lavoro comunali che quelli per gli enti di culto. Da qui l'esigenza di riaprire i termini per l'inserimento dei disoccupati nelle apposite graduatorie dei centri per l'impiego.

Potranno iscriversi i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l'impiego competente per territorio.

Basterà presentarsi dal 3 maggio al centro per l'impiego con una copia del documento di riconoscimento, l'autocertificazione della composizione del proprio nucleo familiare e, laddove ricorrano i presupposti, la certificazione per fruire della riserva del 10 per cento di posti che per legge spetta agli ex carcerati e ai soggetti dimessi da comunità o centri di cura per il recupero di tossicodipendenti o alcolisti. Saranno avviati incarichi di circa due mesi per 900 euro mensili.