(VIDEO) Il lancio del sacchetto da parte di incivili in zona San Giuseppe a CVetrano. La denuncia di una cittadina

del 2021-04-16

Lanciare i sacchetti di rifiuti indifferenziati durante un giro in bicicletta o direttamente dal finestrino dell'auto. A riprendere uno spaccato di incivilità castelvetranese le telecamere di una cittadina in zona San Giuseppe. Le immagini sono inquietanti e al tempo stesso rivelano che c'è ancora tanto da lavorare e tante multe da elevare per far sì che questo triste fenomeno sia definitivamente represso.

La stessa cittadina ha auspicato la massima diffusione delle immagini nell'auspicio che serva a sensibilizzare tutti sull'importanza della raccolta differenziata.